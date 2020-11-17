AMP

Amp is a universal collateral token designed to facilitate fast and efficient transfers for any real-world application.

NimiAMP

SijoitusNo.166

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus0.0001%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.01%

Kierrossa oleva tarjonta84,282,013,820.2134

Enimmäistarjonta100,000,000,000

Kokonaistarjonta99,719,967,269.91672

Kierrossa oleva määrä0.8428%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.12107848,2021-06-16

Alin hinta0.00079463,2020-11-17

Julkinen lohkoketjuETH

JohdantoAmp is a universal collateral token designed to facilitate fast and efficient transfers for any real-world application.

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

