4EVERLAND is a Web3 cloud computing platform that integrates storage, networking, and computational capabilities. Focused on the DePIN+AI track, 4EVERLAND helps developers smoothly transition from Web2 to Web3, providing infrastructure for millions of Web3 developers and applications.

SijoitusNo.3829

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.00%

Kierrossa oleva tarjonta0

Enimmäistarjonta10,000,000,000

Kokonaistarjonta10,000,000,000

Kierrossa oleva määrä0%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.006209389326111238,2024-12-24

Alin hinta0.001000731990503339,2025-06-13

Julkinen lohkoketjuETH

Johdanto4EVERLAND is a Web3 cloud computing platform that integrates storage, networking, and computational capabilities. Focused on the DePIN+AI track, 4EVERLAND helps developers smoothly transition from Web2 to Web3, providing infrastructure for millions of Web3 developers and applications.

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.
