MEXC DEX+ -palvelusopimus

Johdanto A) Tämä DEX-palvelusopimus (”Sopimus”) on sopimus sinun (”sinä”, ”sinun” tai ”Käyttäjä”) ja MEXC Globalin (”me” taivutusmuotoineen tai ”MEXC”) välillä. Siinä esitetään ehdot, jotka koskevat MEXCin DEX-tuotteen (jäljempänä ”DEX”) ja siihen liittyvien treidauspalvelujen käyttöä mexc.com-sivuston tai minkä tahansa siihen liittyvien verkkosivustojemme, sovellusohjelmointirajapintojen tai mobiilisovellusten (yhteisesti ”Alusta”) kautta. B) Tämän Sopimuksen ehdot täydentävät käyttösopimusta, tietosuojakäytäntöä, riskien paljastamista tai mitä tahansa muuta MEXCin DEX-tuotteita tai niihin liittyviä kaupankäyntipalveluja koskevaa sopimusta tai julkaisua, jonka MEXC saattaa ajoittain julkaista (yhteisesti ”Lakiasiakirjat”). Jos tämän Sopimuksen ehdot poikkeavat oikeudellisten asiakirjojen ehdoista, tämän sopimuksen ehtoja tulkitaan ensisijaisesti. Ennen kuin käytät DEX-tuotteitamme ja niihin liittyviä palvelujamme, sinun tulee lukea tämä Sopimus ja Lakiasiakirjat huolellisesti. C) Käyttämällä MEXCin DEX-tuotteita ja niihin liittyviä kaupankäyntipalveluita (”Palvelu” tai ”Palvelut”), sinun katsotaan lukeneen, hyväksyneen ja ymmärtäneen täysin tämän Sopimuksen ehdot ja Lakiasiakirjoissa esitetyt ehdot (mukaan lukien mahdolliset muutokset, joita saatamme aika ajoin julkaista). Jos et hyväksy jotain tässä sopimuksessa tai oikeudellisissa asiakirjoissa esitettyä ehtoa, sinua kehotetaan täten lopettamaan palveluiden käyttö välittömästi. Jatkamalla Palveluiden käyttöä, sinun katsotaan hyväksyneen tässä Sopimuksessa ja Lakiasiakirjoissa esitetyt ehdot kokonaisuudessaan ehdoitta. D) Huomaa, että tietyt käyttäjät, jotka asuvat tietyillä lainkäyttöalueilla, joihin voivat kuulua Pohjois-Korea, Kuuba, Sudan, Syyria, Iran, Manner-Kiina, Singapore, Yhdysvallat, Iso-Britannia, Hongkong, Ukrainan Venäjän hallinnassa olevat alueet (tällä hetkellä mukaan lukien Krimin, Donetskin ja Luhanskin alueet), Sevastopol ja Kanada (yhdessä ”Kielletyt maat”), eivät ehkä pääse käyttämään Palvelua. Yllä oleva luettelo ei ole luonteeltaan tyhjentävä, ja MEXC voi tehdä siihen yksipuolisia muutoksia ilmoittamatta siitä sinulle etukäteen.

MEXC DEX+ -tuotteet ja -palvelut A) Palvelut koostuvat koostajista, joiden avulla voit vaihtaa tiettyjä digitaalisia varoja useiden lohkoketjuverkkojen kautta (”Kolmannen osapuolen lohkoketjut”). Palveluja suorittaessaan MEXC toimii tietojen näyttöalustana ja välittäjänä, joka tekee myynti- tai ostotoimeksiannon (”Toimeksianto”) asiakkaan asianmukaisen ohjeen perusteella. MEXC ei kuitenkaan takaa mainittujen toimeksiantojen valmistumista emmekä takaa, että tällaiset toimeksiannot tehdään ajallaan. B) Digitaalisissa lompakoissa voi olla erilaisia lohkoketjuteknologian hajautettuja ominaisuuksia. Nämä hajautetut palvelut eroavat pankkien rahoituslaitoksista. Ymmärrät ja hyväksyt, että MEXC ei ole vastuussa yksityisen avaimesi ja siemenlauseesi tallettamisesta. Yksityinen avaimesi ja muistilauseesi on uskottu asianmukaisesti valtuutetun kolmannen osapuolen palveluntarjoajalle. Hyväksyt ja ymmärrät lisäksi, että olet yksin vastuussasi MEXCin tilisi ja salasanasi luottamuksellisuuden ja turvallisuuden ylläpitämisestä ja olet vastuussa kaikista MEXCin tililläsi suoritetuista toimista (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tietojen ilmoittaminen, tietojen luovuttaminen, erilaisten sääntösopimusten suostumuksen tai lähettämisen napsauttaminen verkossa, sopimusten tai ostopalveluiden uudistaminen verkossa jne.). Otat täyden vastuun kaikista toimista ja lausunnoista, jotka on tehty käyttämällä tilejäsi ja salasanojasi C) Voit yhdistää henkilökohtaisen digitaalisen lompakkosi käyttääksesi MEXCin DEX+-palveluita. Tällaisissa tapauksissa yksityinen avain ja muistilauseke luodaan ja säilytetään yksinomaan sinun vastuullasi. MEXCillä tai valtuutetuilla kolmansilla palveluntarjoajilla ei ole pääsyä lompakkoosi. Olet yksin vastuussa kaikista lompakkoasi koskevista transaktioista, riippumatta siitä, oletko hyväksynyt tai antanut luvan. Otat täyden vastuun kaikista tästä aiheutuvista seurauksista. D) Palvelujemme suositelluissa listauksissa näkyvät digitaaliset varat määräytyvät useiden tekijöiden perusteella, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, niiden sijoitus alan tunnustetuilla digitaalisten varojen tietoanalyysialustoilla, kuten coingecko.com, digitaalisten varojen suorituskyky Palveluissa ja esiteltyjä listauksia koskevat käytäntömme. Ymmärrät ja hyväksyt, että emme tue tai mainosta mitään digitaalista varoja minkään esitellyn listauksen kautta. Meillä on oikeus lisätä, muuttaa, päivittää tai poistaa mitä tahansa digitaalisia varoja mistä tahansa listauksesta tai palvelusta oman harkintamme mukaan. E) Hyväksyt, että käytät Palveluita vain laillisiin tarkoituksiin, etkä saa käyttää Palveluita soveltuvien lakien noudattamatta jättämisen välineenä. Sitoudut myös noudattamaan tätä Sopimusta, palveluehtoja, kaikkia sääntöjä, ehtoja ja kaikkia muita MEXCin ajoittain julkaisemia ja päivittämiä ilmoituksia tai asiaankuuluvia sopimuksia, mukaan lukien ilmoitukset, menettelyohjeet, riski-ilmoitukset ja muut säännöt ja ehdot. F) Hyväksyt sen ja suostut siihen, että Palvelu on tuotteen varhainen versio eikä sitä ole vielä täysin tarkastettu. Emme ole vastuussa tappioista, joita saatat kokea, emmekä ole velvollisia korvaamaan tai korvaamaan sinulle kadonneita digitaalisia varoja, jotka liittyvät tällaisten prototyyppituotteiden tai -palvelujen käyttöön.

Maksut ja veloitukset A) Sinulys voidaan veloittaa erilaisia kaasumaksuja käyttäessäsi Palveluita. Kaikista Palveluiden alaisen kolmannen osapuolen lohkoketjuista kertyneet kaasumaksut maksat sinä. B) Kolmannen osapuolen protokollamaksut. Palveluiden käytön aikana saattaa syntyä myös muita kolmannen osapuolen protokollamaksuja, mukaan lukien mutta ei rajoittuen digitaalisten varojen siirtämiseen liittyvät maksut. Olet yksin vastuussa kaikista näistä kolmannen osapuolen protokollamaksuista, joita voi syntyä. C) Palvelumaksut. Huomaa, että MEXC ei veloita tällä hetkellä mitään maksuja ("palvelumaksut"), mutta pidätämme oikeuden veloittaa sinulta palvelumaksuja tulevaisuudessa. Saatamme veloittaa sinulta tiettyjä palvelumaksuja palvelujen tarjoamisesta sinulle. Palvelumaksut voivat olla prosenttiosuus palveluiden kautta suoritetun transaktiosi summasta. Vähennämme transaktion summasta sovellettavat palvelumaksut maksuna Palveluiden käytöstä. Kaikki Palvelumaksujen aikataulu julkaistaan alustallamme ajoittain, ja pidätämme oikeuden päivittää tällainen maksutaulukko, jos sellainen on, oman harkintansa mukaan.

Riskejä koskeva vastuuvapauslauseke A) Palvelut mahdollistavat treidaamisen erittäin monimutkaisilla ja epävakailla rahoitusvälineillä, ja niillä käytävä treidaus voi altistaa sinut useille riskeille, mukaan lukien rajoituksetta kyberturvallisuusriskit ja tappioriskit, ja suosittelemme, että otat itsesi tietoiseksi niihin liittyvistä riskeistä. Palveluita käyttämällä sinun katsotaan olevan tietoinen riskeistä. B) Ymmärrät ja hyväksyt, että kun lunastat tai käytät digitaalisia varoja, aika, joka tosiasiallisesti kestää digitaalisen varan vastaanottamiseen digitaaliseen lompakkoosi, voi vaihdella, ja vastaanotetut ja digitaalisessa lompakossasi näkyvät digitaaliset varat ovat lopullisia. MEXC ei ole vastuussa mistään tappioista, jotka johtuvat edellä mainituista. C) Hyväksyt, että vastaat kaikista omasta virheestäsi tai virheestäsi aiheutuvista menetyksistä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen: transaktiokehotteiden noudattamatta jättäminen, ajoissa tapahtuvien transaktioiden suorittamatta jättäminen Palvelujemme kautta, tilin turvallisuusasetusten unohtaminen tai vuotaminen, salasanojen murtaminen, tietokoneesi tunkeutuminen tai hakkerointi muiden toimesta ja/tai väärän osoitteen syöttäminen digitaalisten varojen siirtoa tai vastaanottamista varten. D) Käyttämällä palvelua linkittämällä lompakon, joka ei ole MEXCin tai sen valtuuttamien kolmannen osapuolen palveluntarjoajien hallinnassa, käyttäjä hyväksyy, että hän vastaa kaikista seurauksista ja vastuista, jotka johtuvat kaikista siitä peräisin olevista tai siihen liittyvistä transaktioista. MEXC tai sen valtuuttamat kolmannen osapuolen palveluntarjoajat eivät ole vastuussa mistään näistä johtuvista menetyksistä, vahingoista tai luvattomista transaktioista. E) Ymmärrät ja hyväksyt, että kun käytät Palveluita, voit käyttää ja käyttää kolmannen osapuolen lohkoketjuja. MEXC ei ole vastuussa mistään menetyksistä, jotka aiheutuvat kolmannen osapuolen lohkoketjujen käytöstä. MEXC ei ole vastuussa mistään tappioista, jotka johtuvat sopimusten haavoittuvuuksista, hakkerointitapahtumista, liiketoiminnan keskeyttämisestä, lopettamisesta tai päättämisestä, konkurssista, kolmannen osapuolen lohkoketjutoiminnan epänormaalista keskeyttämisestä tai lopettamisesta tai muista mahdollisista riskeistä. Lisäksi sitoudut vastaamaan kaikista tappioista, joita saatat kärsiä edellä mainittuihin riskeihin liittyen. Jos kärsit menetyksiä edellä mainituista riskeistä, ymmärrät ja hyväksyt, että kaikki digitaaliseen lompakkoosi mahdollisesti tallennetut Digitaaliset varat voivat kadota pysyvästi. F) Palvelu voi myös sisältää linkkejä tai toimintoja kolmansien osapuolien verkkosivustoille (”Kolmannen osapuolen verkkosivustot”) ja sovelluksiin (”Kolmannen osapuolen sovellukset”) pääsyyn tai niiden käyttämiseen tai muuten näyttää, sisältää tai saattaa saataville sisältöä, dataa, tietoa, palveluita, sovelluksia tai materiaaleja kolmansilta osapuolilta (”Kolmannen osapuolen materiaalit”). Palveluissa olevat linkit kolmansien osapuolten verkkosivustoille eivät tarkoita, että MEXC hyväksyy siellä tarjotut tuotteet, palvelut, tiedot ja vastuuvapauslausekkeet, eikä MEXC takaa niiden sisältämien tietojen paikkansapitävyyttä. Kun napsautat linkkiä tai käytät kolmannen osapuolen verkkosivustoa tai kolmannen osapuolen sovellusta, vaikka emme voi varoittaa sinua siitä, että olet poistunut palveluistamme, sinua koskevat toisen verkkosivuston tai kohteen ehdot (mukaan lukien tietosuojakäytännöt/ilmoitukset). Tällaiset kolmannen osapuolen verkkosivustot, kolmannen osapuolen sovellukset ja kolmannen osapuolen materiaalit eivät ole MEXCin hallinnassa, ja ne voivat olla "avoimia" sovelluksia, jotka eivät välttämättä tarjoa tukea. MEXC ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen verkkosivustoista, kolmannen osapuolen sovelluksista ja kolmannen osapuolen materiaaleista. MEXC tarjoaa linkkejä näihin kolmannen osapuolen verkkosivustoihin ja kolmannen osapuolen sovelluksiin vain käyttömukavuuden vuoksi, eikä se tarkista, hyväksy, valvo, tue, takaa tai esitä kolmansien osapuolien verkkosivustoja tai kolmannen osapuolen sovelluksia tai niiden tuotteita tai palveluita tai niihin liittyviä kolmannen osapuolen materiaaleja koskevia väitteitä. Käytät kaikkia kolmannen osapuolen verkkosivustojen, kolmannen osapuolen sovellusten ja kolmannen osapuolen materiaalien linkkejä omalla vastuullasi. MEXC ei ole vastuussa mistään menetyksistä, jotka aiheutuvat tällaisten kolmannen osapuolen tuotteiden ja palveluiden käytöstä kolmannen osapuolen verkkosivustoilla ja sovelluksissa. MEXC ja jokainen kolmannen osapuolen verkkosivusto ja kolmannen osapuolen sovellus ovat itsenäisiä oikeushenkilöitä, eikä tämä sopimus muodosta minkäänlaista edustus-, kumppanuus- tai yhteistyösuhdetta osapuolten välillä. MEXC ja jokainen Kolmannen osapuolen verkkosivusto ja Kolmannen osapuolen sovellus ovat vastuussa vastaavista vaatimuksistaan, veloistaan ja riita-asioistaan, jotka johtuvat niiden sopimusten täytäntöönpanosta. G) Kolmannen osapuolen lohkoketjun toimintahäiriöt. Ymmärrät ja hyväksyt, että jos MEXC tai mikä tahansa kolmannen osapuolen lohkoketju ei voi toimia kunnolla tai palvelut keskeytyvät seuraavien olosuhteiden vuoksi, etkä voi käyttää palveluita tai antaa komentoja tai suorittaa niihin liittyviä toimintoja tai transaktioita, mukaan lukien rajoituksetta epäonnistuminen, viive, keskeytys, järjestelmän reagoimattomuus, viivästynyt järjestelmän vastaus tai muut odottamattomat olosuhteet, MEXC ei ole vastuussa mistään tappioista. Nämä tilanteet sisältävät, mutta eivät rajoitu seuraaviin: Kolmannen osapuolen lohkoketju(t) keskeyttää, lopettaa ja/tai lopettaa liiketoimintansa, sulkee toimintansa ja/tai keskeyttää tai lopettaa Palvelut poikkeuksellisesti

Palvelun keskeytys MEXC:n tai kolmannen osapuolen lohkoketjun ilmoittaman huollon vuoksi

Järjestelmä ei lähetä tietoja

ylivoimainen este (force majeure) -tapahtuma(t), jotka johtavat kolmannen osapuolen lohkoketjun keskeyttämiseen

kolmannen osapuolen lohkoketjun palvelun keskeytys tai viivästys, joka johtuu hakkeroinnista, tietokoneviruksista, teknisistä mukautuksista tai epäonnistumisista, verkkosivustojen päivityksistä, pankkiongelmista tai väliaikaisista sulkemisista, jotka johtuvat oikeudellisista tai viranomaismääräyksistä; jne.

kolmannen osapuolen lohkoketjun palvelun keskeytys tai viivästys, joka johtuu sen tietokonejärjestelmän vaurioitumisesta, viallisuudesta tai kyvyttömyydestä toimia normaalisti

teknisistä ongelmista aiheutuvat tappiot, joita ei voida ennustaa tai ratkaista alan olemassa olevalla tekniikalla

sinulle tai muille kolmansille osapuolille aiheutuvat menetykset, jotka johtuvat kolmannen osapuolen virheestä tai viivästymisestä

menetykset, joita kärsit sinulle tai muille kolmansille osapuolille, jotka johtuvat lakien, asetusten ja/tai valtion määräysten muutoksista

menetykset, joita koituu sinulle tai muille kolmansille osapuolille, jotka johtuvat ylivoimaisista esteistä, jotka johtuvat ennakoimattomista, väistämättömistä ja/tai ratkaisemattomista objektiivisista olosuhteista. Ymmärrät ja hyväksyt, että edellä mainitut syyt voivat johtaa poikkeaviin transaktioihin, hintojen vaihteluihin, markkinoiden heilahteluihin, markkinoiden keskeytyksiin ja muihin mahdollisiin poikkeaviin olosuhteisiin. Ymmärrät myös, että tässä oleva riski-ilmoitus ei ole eikä voi olla kattava tai tyhjentävä. MEXC voi kieltäytyä suorittamasta komentojasi todellisten olosuhteiden perusteella. Lisäksi ymmärrät ja hyväksyt, että MEXC ei ole vastuussa mistään menetyksistä, jotka johtuvat edellä mainituista olosuhteista tai liittyvät niihin. Erityinen muistutus: Käyttämällä palveluitamme sinun katsotaan suostuneen hallitsemaan niihin liittyviä mahdollisia riskejä itse, arvioimaan digitaalisten varojen sijoituksen arvo ja riskit sekä kantamaan mahdolliset taloudelliset riskit kaikkien sijoitustesi menettämisestä. Sinun katsotaan suostuneen ottamaan huomioon omat taloudelliset olosuhteesi ja riskinsietokykysi ennen marginaalitreidauksen aloittamista, ja tunnistat selvästi digitaalisten varojen sijoitusten riskit. Ymmärrät, että voit ansaita voittoa tai kärsiä tappioita harjoittaessasi marginaalitreidausta digitaalisilla varoilla. Tämän sopimuksen riskimuistutus ei luettele kaikkia digitaalisten varojen marginaalitreidaukseen liittyviä riskejä. Täten sinua kehotetaan ymmärtämään tämä selkeästi ja muistuttamaan, että tällaisiin sijoituksiin voi liittyä suuria riskejä ja että harkittu sijoitus on suositeltavaa.

Ei taloudellisia neuvoja A) Ymmärrät, että Palveluidemme käyttö Alustallamme on täysin vapaaehtoista toimintaasi, joka perustuu omaan taloudelliseen tilanteeseesi ja tietoosi asiaan liittyvistä riskeistä, jotka eivät kumpikaan liity meihin tai mihinkään kolmanteen osapuoleen millään tavalla. B) Kaikki meidän kanssasi tekemämme toimet ovat ”vain toteutusta”, ”suosittelemattomia” ja ”sellaisenaan”. Sinun pitää luottaa itsenäiseen harkintaasi sijoitustesi suhteen, eikä sinulla ole oikeutta pyytää meitä antamaan sinulle sijoitusneuvoja mihinkään transaktioihin liittyen. MEXC ei anna eikä ole velvollinen antamaan sinulle sijoitusneuvontaa.

Rajoitettu vastuu A) MEXC ei takaa Palvelun toimivuutta, ja olet vastuussa omasta huolellisuudestasi Palveluitamme käyttäessäsi. Ymmärrät ja hyväksyt, että palveluiden käyttöön liittyvistä riskeistä aiheutuvat tappiot tai velat ovat yksin omalla vastuullasi, eikä MEXC ole niistä vastuussa. Ymmärrät, että saatat kärsiä tappioita harjoittaessasi DEX-treidausta, ja sitoudut vastaamaan kaikista tällaisista tappioista yksin. B) Ymmärrät ja hyväksyt, että olet vastuussa kaikista vastuista, menetyksistä tai kaikenlaisista tai luonteisista kuluista, joita meille voi syntyä, jos et täytä mitään velvollisuuksiasi, sekä MEXC:n toimiessa toimeksiantojen mukaisesti tai tämän Sopimuksen, Käyttösopimuksen ja muiden sääntöjen tai sopimusten, joita voimme julkaista aika ajoin, mukaisesti Palvelujen käyttöön liittyen. C) Hyväksyt ja tiedostat, että emme ole vastuussa sinulle mistään menetyksistä, kustannuksista tai kuluista, joita kärsit johtuen siitä, että et pysty suorittamaan transaktioita tai mistä tahansa syystä, joka ei ole kohtuullisessa hallinnassamme ja jonka vaikutusta ei voida kohtuudella pystyä välttämään. D) Ymmärrät ja hyväksyt, että MEXCin yhteenlaskettu vastuu ei ylitä MEXCin sinulta saamia palvelumaksuja.