Tavallinen käyttäjä

Sähköposti
Tekstiviesti
KYC

30 pv:n transaktiot

0

Kaikki toimeksiannot
0

( Osta0|Myy0 )

180 pv:n transaktiot

0

Keskim. Vapautusaika

<1 min.

30 pv:n valmistumisaste

0.00%

Keskim. Maksuaika

<1 min.

P2P-maksutavat

P2P-maksutapa: Kun myyt kryptoja, lisätty maksutapa näkyy ostajille yhtenä hyväksytyistä maksutavoistasi. Varmista, että maksutilisi nimi vastaa MEXCissä vahvistettua nimeäsi. Voit lisätä enintään 10 maksutapaa.

Kryptojulkaisun todennusasetukset

Mukautettu taajuus

Ilmoitukset

Ota Telegram-ilmoitukset käyttöön tai muuta niitä

Toimeksiannot

Alustan ilmoitukset

Sovelluksen push-ilmoitus

Sähköposti

SMS-ilmoitukset

Kelluvat ilmoitukset

Selaimen chat-hälytysääni

Valitukset

Alustan ilmoitukset

Sovelluksen push-ilmoitus

Sähköposti

SMS-ilmoitukset

Kelluvat ilmoitukset

Muut

Alustan ilmoitukset

Sovelluksen push-ilmoitus

Sähköposti

SMS-ilmoitukset

Seurataan

Kauppiasta seurataan
Rekisteröintiaika
Toiminto

Musta lista

Estetty käyttäjä
Keskimääräinen maksuaika
Keskimääräinen vapautusaika
Blokkausaika
Toiminto
Arvostelut (0)
-- %
Hyvä arvosteluprosentti
Muita tietoja ei ole saatavilla