MEXC MasterCard
Hae MEXC MasterCard -korttia ja lisää siihen varoja kryptosaldostasi
Hakemussäännöt
Hae nyt
1
Maailmanlaajuiset käyttömahdollisuudet
Hae nyt
1
Käytä sitä verkkokaupoissa maailmanlaajuisesti
Täydennä kryptosaldoasi milloin tahansa
Luo kortti vain kolmessa vaiheessa
Hae verkossa
Jos haluat hakea MasterCardia verkossa MEXC-verkkosivuston kautta, sinun on suoritettava edistynyt KYC ja toimitettava passi ja henkilökohtainen valokuva.
Aktivoi verkossa
Kun hakemus on hyväksytty, voit aktivoida MEXC MasterCardin verkossa ja lisätä varoja kortille MEXC-tilisi kautta.
Kortti valmis
MEXC MasterCard -korttisi on nyt aktivoitu. Voit käyttää MEXC MasterCard -korttiasi maksamiseen.
Edut
Yksinkertaisempi
Hae netissä, ajanvarausta ei tarvita.
Virtuaalikorttia voi käyttää heti.
Turvallisempi
3D Secure (3DS) varmistaa transaktioidesi turvallisuuden.
Saat reaaliaikaisia hälytyksiä älypuhelimeesi jokaisesta transaktiosta ja tiedät aina rahavirtasi.
Kätevämpi
Tämä kortti tukee verkko-ostoksia maailmanlaajuisesti MasterCard-verkon kautta.