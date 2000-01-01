MEXCin likviditeettikumppanuusohjelma
Liity maailmanlaajuiseen tuottoisten MEXCiä tukevien P2P-treidaajien verkostoon
Yksinomainen ohjelma proaktiivisille P2P-treidaajille
Julkaise kilpailukykyisiä mainoksia, pidä markkinat likvideinä ja tue MEXCin ekosysteemiä saadaksesi taattuja kuukausittaisia palkkioita.
Kasvata P2P-liiketoimintaasi kanssamme
Saat jopa 1 000 USDT:n kuukausipalkkioita tarjoamalla likviditeettiä MEXCin P2P:ssä
Edut
Taatut kuukausittaiset palkkiot
Pysy aktiivisena, julkaise mainoksia ja tarjoa likviditeettiä kilpailukykyiseen hintaan. Saat kiinteitä USDT-maksuja joka kuukausi suoriutumisesi perusteella.
Parannettu näkyvyys
Hanki etusija P2P-markkinoilla lisätäksesi toimeksiantovirtaa ja lisätäksesi treidausmääriäsi.
Omistettua tilitukea
Ota suoraan yhteyttä MEXCin alueelliseen edustajaan saadaksesi perehdytyksen, voidaksesi ratkaista kiistat ja saadaksesi yksilöllistä palvelua.
Miten ansaita tuloja
Pysy aktiivisena, pidä mainoksesi kilpailukykyisinä ja ylläpidä tasaista suorituskykyä saadaksesi suurempia maksuja.
Lisää aktiivisuutta
Pysy verkossa säännöllisesti lisätäksesi mainostesi tavoittavuutta ja sitoutumista.
Paranna mainosten kilpailukykyä
Tarjoa parempia hintoja houkutellaksesi enemmän ostajia ja tukeaksesi kauppoja.
Lisää valmistumisastetta
Pidä yllä nopeita vasteaikoja ja hyvää palvelua voittaaksesi käyttäjien luottamuksen.
Mitä enemmän tarjoat, sitä enemmän ansaitset.
Voit ansaita jopa 1 000 USDT:tä kuukaudessa, ja lopullinen palkkiosumma vaihtelee markkina-alueittain ja se voidaan tarkistaa.
Kuka voi hakea?
Aktiivinen P2P-treidaaja haluat ansaita vakaita kuukausittaisia palkkioita julkaisemalla säännöllisiä mainoksia
kauppias toisessa pörssissä etsit parempaa näkyvyyttä ja kannustimia
Yksittäinen treidaaja olet valmis siirtymään ostajasta takaajaksi ja aloittamaan ansaitsemisen mainostoiminnalla
olet markkinoiden kasvukumppani käyttäjien perehdyttämisen tukeminen ja orgaanisen volyymin tuominen P2P-ekosysteemiimme
Oletko valmis aloittamaan ansaitsemisen MEXCissä?
Miten se toimii?
1
Käytä
Täytä hakemuslomake ja liitä mukaan todiste kauppiaan toiminnasta toiselta alustalta, mukaan lukien viimeaikainen treidausvolyymi. Tämä auttaa meitä arvioimaan kokemuksesi ja luotettavuuttasi.
2
Hakemuksen tarkistus
Tiimimme tarkistaa lähetykset viikoittain. Ohjelman rajoitusten vuoksi kullekin markkina-alueelle hyväksytään vain rajoitettu määrä kauppiaita palkkioiden kestävyyden varmistamiseksi.
3
Hyväksyntä ja perehdytys
Hakemukset käsitellään viikoittain. Ohjelman eheyden ylläpitämiseksi osallistuminen on rajoitettu tiettyyn määrään kauppiaita aluetta kohden.
4
Ansaitsemisen aloittaminen
Ala julkaista myynti-ilmoituksia säännöllisesti kilpailukykyiseen hintaan pysyäksesi kelvollisena ja saadaksesi kuukausittaiset likviditeettipalkkiosi.
Tutustu MEXCin likviditeettikumppaniohjelmaan
Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä suoraan MEXCin edustajaan.
