Pikaosto
Summa
Saat
USDT
Vertailuhinta:
Pankkikortti:
Lisää kortti
Linkitä pankki-/luottokortti ennen maksun suorittamista.
Ymmärrän
OK
Vierailet fiat-palvelussa, jota ylläpitää Oceanblue Fintech UAB. Jos napsautat painiketta ”Osta nyt”, se tarkoittaa, että olet lukenut ja hyväksynyt seuraavat: Ehdot ja Tietosuojakäytäntö palvelutarjoajalta Oceanblue Fintech UAB.
Miten tämä toimii?
  • Suorita edistynyt KYC ja lisätodennus
    Sinun on suoritettava yllä olevat todennukset, jotta voit käyttää pankki-/luottokorttipalveluita
    KYC
  • Suorita korttien yhdistäminen
    Kun käytät luotto-/pankkikorttipalveluita, sinun on ensin linkitettävä pankkikorttisi ennen transaktioiden suorittamista
    Linkitä nyt
  • Tee toimeksianto
    Hanki tarjouksia järjestelmästä ja seuraa treidausprosessia tehdäksesi transaktion
  • Transaktio suoritettu
    Onnittelut onnistuneesta transaktiosta. Voit nyt treidata futuurimarkkinoilla!
    Futuurit
UKK
T+N-nostoraja
Lisätietoja
Jos sinulla on kysyttävää, lähetä OTC-tukipyyntö saadaksesi apua.