MEXCin P2P-kauppiasohjelma
Liity maailmanlaajuiseen huippuluokan P2P-kauppiaiden verkostoon ja nauti ainutlaatuisista eduista kasvaessasi.
Ilmaisten P2P-treidausmaksujen lisäksi eri tasoilla olevat kauppiaat voivat hyötyä useista eduista
KauppiasportaaliHoida P2P-liiketoimintaasi ammattilaisen tavoin – kaikki yhdessä paikassa. Käytä edistyneitä työkaluja mainosten hallintaan, toimeksiantojen seurantaan ja suorituskyvyn optimointiin.
Vahvistettu merkkiRakenna välitöntä luottamusta. Erotu joukosta treidausnimesi vieressä olevalla todennusmerkillä ja houkuttele lisää ostajia.
Omistautunut asiakaspalveluSaat ensiluokkaista tukea ympäri vuorokauden. Omistettu kauppiaskanavamme varmistaa, että sinun ei koskaan tarvitse odottaa, kun kauppa on vaakalaudalla.