MEXCin P2P-kauppiasohjelma

Liity maailmanlaajuiseen huippuluokan P2P-kauppiaiden verkostoon ja nauti ainutlaatuisista eduista kasvaessasi.

Kauppiaiden edut

Ilmaisten P2P-treidausmaksujen lisäksi eri tasoilla olevat kauppiaat voivat hyötyä useista eduista

Vahvistettu kauppias
Todennettu
Prime
Legacy
Kantaa erikoismerkkiä
Pääsy kauppiasportaaliin
Integroi treidaus sovellusrajapintamme kautta
Päivitetyt edut
BIZ-kauppias
BIZ
Mukautettu avatar brändäystä varten
Enintään 0 vireillä olevaa toimeksiantoa
Korkean prioriteetin kauppiastuki
Talletusvaatimukset vaihtelevat maan/alueen, fiat-valuutan ja paikallisten riskinottokäytäntöjen mukaan.

Tarjoamme seuraavat:

Kauppiasportaali

Hoida P2P-liiketoimintaasi ammattilaisen tavoin – kaikki yhdessä paikassa. Käytä edistyneitä työkaluja mainosten hallintaan, toimeksiantojen seurantaan ja suorituskyvyn optimointiin.
Vahvistettu merkki

Rakenna välitöntä luottamusta. Erotu joukosta treidausnimesi vieressä olevalla todennusmerkillä ja houkuttele lisää ostajia.
Omistautunut asiakaspalvelu

Saat ensiluokkaista tukea ympäri vuorokauden. Omistettu kauppiaskanavamme varmistaa, että sinun ei koskaan tarvitse odottaa, kun kauppa on vaakalaudalla.

Hyötyjen vertailu

Hae MEXCin P2P-kauppiasohjelmaan

Ennen kuin voit käyttää kauppiaan työkaluja, näkyvyysetuja ja porrastettuja palkkioita, sinun on täytettävä seuraavat perusvaatimukset.
SMS-todennus
Sähköpostin todennus
Edistynyt KYC
Asiaankuuluva P2P-treidauskokemus
Todennus vaaditaan
Tärkeä huomautus: Hakemuksen jättäminen ei takaa hyväksyntää. Jokainen hakemus tarkistetaan vaatimustenmukaisuushistorian, treidauskäyttäytymisen ja alustan sääntöjen noudattamisen perusteella. Vähimmäisvaatimusten täyttäminen ei yksin takaa hyväksyntää. Tilit, jotka ovat osallisina petolliseen toimintaan, näennäistreidaukseen tai käytäntöjen rikkomiseen, hylätään välittömästi. Arviointiaika: Hakemukset käsitellään yleensä 7 arkipäivän kuluessa. Varmista, että sähköposti- ja sovellusilmoitukset ovat käytössä saadaksesi päivitykset.

UKK

Miksi minun on suoritettava edistynyt KYC-todennus hakeakseni kauppiaaksi?

Turvallisen ja säännöstenmukaisen treidausympäristön ylläpitämiseksi kaikkien MEXC P2P -kauppiaiden on suoritettava edistynyt KYC-todennus. Tämä varmistaa luottamuksen, läpinäkyvyyden ja turvallisen kokemuksen sekä kauppiaille että ostajille.