Tapahtuman säännöt

1 . Otamme voittajiin yhteyttä sähköpostitse saadaksemme toimitustiedot

2 . Kelpoisuus tarkistetaan tapahtuman päätyttyä. Käyttäjät, jotka eivät täytä sijaintivaatimuksia, eivät ole oikeutettuja palkkioihin.

3 . Vain pankkikorteilla/luottokorteilla tehdyt talletukset, pankkisiirrot tai fiat-talletustoiminnot ovat oikeutettuja tähän tapahtumaan.

4 . Uudet käyttäjät ovat niitä, jotka ovat rekisteröityneet MEXCiin ensimmäistä kertaa tapahtuman alkamisen jälkeen.

5 . Kelvollisten kutsuttujen henkilöiden talletussummat, jotka on tehty pankkikorteilla/luottokorteilla, pankkisiirroilla tai fiat-talletustoiminnoilla, muunnetaan vastaavaksi USDT-arvoksi talletushetkellä ja lasketaan mukaan tulostaulukon pisteisiin.

6 . MEXC tarkistaa kaikki käyttäjät. Kaikki teknisten menetelmien, kuten komentosarjojen, bottien, toistuvien toimintojen tai tilin rekisteröinnin tai toiminnan automatisoinnin, käyttö johtaa välittömään hylkäämiseen. Tämä sääntö pätee, vaikka sopimattomia menetelmiä käytettäisiin vain tietyissä rekisteröinnin tai osallistumisen vaiheissa. Lisäksi käyttäjät, jotka osallistuvat harhaanjohtaviin SEO-toimintoihin, erityisesti käyttämällä avainsanoja, kuten "MEXC Buy", "MEXC Login", "MEXC Official" tai "MEXC OTC", suljetaan myös pois tapahtumasta.

7 . Nämä säännöt tulevat voimaan . MEXC varaa oikeuden tarkastella tapahtuman ehtoja ja ryhtyä tarvittaviin toimiin, mukaan lukien käyttäjiä ja heidän varojaan vastaan, jos kyseessä on haitallinen toiminta tai alustan väärinkäyttö.

8 . Kaikkien osallistujien on noudatettava tarkasti MEXCin palveluehtoja. MEXC varaa oikeuden hylätä kaikki käyttäjät, jotka osallistuvat vilpilliseen tai loukkaavaan toimintaan tapahtuman aikana, mukaan lukien useiden tilien rekisteröintiin tai mihinkä tahansa muuhun laittomaan tai vilpilliseen tarkoitukseen liittyvään toimintaan.

9 . MEXC säilyttää näiden ehtojen lopulliset tulkintaoikeudet. Huomaathan, että näitä ehtoja voidaan muuttaa tai tapahtuma voidaan peruuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Pysy ajan tasalla tarkistamalla näiden ehtojen päivitykset ja tapahtuman tiedot säännöllisesti.