Tapahtuman säännöt

1 . Tämä tapahtuma on avoin vain käyttäjille, jotka ovat suorittaneet KYC-todennuksen. Voit tarkistaa todennuksesi tilan täältä

2 . Tämä tapahtuma on avoinna vain käyttäjille, jotka ostavat kryptoja JPY-rahakkeella luotto-/pankkikortilla tai pankkisiirrolla.

3 . Uusia käyttäjiä ovat ne, jotka eivät ole koskaan tehneet talletusta MEXCiin. Tee ensimmäinen krypto-ostoksesi, joka on arvoltaan vähintään 100 USDT, saadaksesi 10 USDT. Palkkiot on rajoitettu 400 käyttäjään saapumisjärjestyksessä.

4 . Käyttäjät asetetaan viikoittain paremmuusjärjestykseen sen perusteella, kuinka paljon krypto-ostoksia he ovat tehneet JPY-rahakkeena luotto- tai pankkikortilla tai pankkisiirrolla, ja summa muunnetaan USDT-vasta-arvoksi. Kymmenen parasta käyttäjää saavat käteispalautuspalkkioita seuraavasti: 1. sija saa 300 USDT, 2.–3. sija 150 USDT ja 4.–10. sija 50 USDT. Jos ostossummat ovat tasan, sijoitus määräytyy transaktioiden lukumäärän perusteella siten, että käyttäjät, jotka ovat tehneet enemmän transaktioita, sijoittuvat korkeammalle.

5 . Kelpoisuus tarkistetaan tapahtuman päätyttyä. Käyttäjät, jotka eivät täytä sijaintivaatimuksia, eivät ole oikeutettuja palkkioihin.

6 . MEXC tarkistaa kaikki käyttäjät. Kaikki teknisten menetelmien, kuten komentosarjojen, bottien, toistuvien toimintojen tai tilin rekisteröinnin tai toiminnan automatisoinnin, käyttö johtaa välittömään hylkäämiseen. Tämä sääntö pätee, vaikka sopimattomia menetelmiä käytettäisiin vain tietyissä rekisteröinnin tai osallistumisen vaiheissa. Lisäksi käyttäjät, jotka osallistuvat harhaanjohtaviin SEO-toimintoihin, erityisesti käyttämällä avainsanoja, kuten "MEXC Buy", "MEXC Login", "MEXC Official" tai "MEXC OTC", suljetaan myös pois tapahtumasta.

7 . Nämä säännöt tulevat voimaan 0. MEXC varaa oikeuden tarkastella tapahtuman ehtoja ja ryhtyä tarvittaviin toimiin, mukaan lukien käyttäjiä ja heidän varojaan vastaan, jos kyseessä on haitallinen toiminta tai alustan väärinkäyttö.

8 . Palkkiot jaetaan 7 arkipäivän kuluessa kunkin tapahtumajakson päättymisestä ja ne kohdennetaan lopullisten sijoitusten perusteella.

9 . Kaikkien osallistujien on noudatettava tarkasti MEXCin palveluehtoja. MEXC varaa oikeuden hylätä kaikki käyttäjät, jotka osallistuvat vilpilliseen tai loukkaavaan toimintaan tapahtuman aikana, mukaan lukien useiden tilien rekisteröintiin tai mihinkä tahansa muuhun laittomaan tai vilpilliseen tarkoitukseen liittyvään toimintaan.

10 . MEXC säilyttää näiden ehtojen lopulliset tulkintaoikeudet. Huomaathan, että näitä ehtoja voidaan muuttaa tai tapahtuma voidaan peruuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Pysy ajan tasalla tarkistamalla näiden ehtojen päivitykset ja tapahtuman tiedot säännöllisesti.