Saat vastaavan arvoisen futuuriposition onnistuneen talletuksen tekemisen jälkeen
Luotto-/pankkikortti
Fiat-talletus
Pankkisiirto
Lunasta futuuribonus ja avaa positio
Kun maksu on suoritettu, lunasta futuuribonuksesi ja avaa positio. Voit valita treidausparin ja suunnan.
Tapahtuman säännöt
Palkkioiden jakamista koskevat säännöt
• Vain luotto-/pankkikortilla, pankkisiirrolla tai fiat-talletuksella tehdyt fiat-talletukset ovat kelvollisia. Kolmannen osapuolen maksuja ja sisäisiä siirtoja ei tueta.
• Palkkiot muunnetaan USDT:ksi USDT:n vastaavan arvon perusteella toimeksiannon valmistumishetkellä (ei toimeksiannon tekohetkellä).
• Palkkioiden jakaminen päättyy: ()
• Tapahtumaan osallistumiseksi vähimmäistilaussumman on oltava yli 100 USDT.
• Palkkion lunastamiseksi futuuritilauksen vähimmäissumman on täytyttävä. Lunastukset epäonnistuvat, jos tämä vaatimus ei täyty.
• Kun lunastus on tehty, käyttäjät saavat 2 % talletuksestaan bonuksena (enintään 500 USDT:tä), joka avaa automaattisesti position erillismarginaalitilassa markkinahintaan yhdellä kuudesta USDT-M-futuuriparista.
• Käyttäjät, joilla on avoimia positioita tai odottavia toimeksiantoja samassa parissa, eivät voi tehdä lunastusta. Tarkista futuurilompakkosi ennen lunastamista.
Säännöt futuurien airdrop-positioiden käytöstä
1.Lunasta futuurien positio-airdrop tapahtumasivulla ja siirry sitten futuurien treidaussivulle, jossa voit tarkastella sitä välittömästi.
2.Käyttäjät voivat lisätä marginaalin positio-airdropiin lisätäkseen potentiaalisia voittoja, asettaakseen sille TP/SL-toimeksiantoja tai sulkeakseen position. Jos positio-airdrop tuottaa voittoa sulkemisen jälkeen, toteutunut V/T hyvitetään käyttäjän futuuritilille, kun taas airdropista jäljellä oleva marginaali peruutetaan automaattisesti. Jos positio-airdrop aiheuttaa tappiota (lisäämättä marginaalia), suurin tappio rajoittuu itse airdrop-positioon. Löydät lisätietoja virallisista ohjeista./fi-FI/learn/article/usage-instructions-for-futures-bonus-position-airdrop-and-vouchers/2
Todennussäännöt
1. Käyttäjien tulee tehdä talletus omalla maksutavallaan. Varmista pankkisiirrolla tehdyissä talletuksissa, että viitekoodi on annettu oikein.
2. MEXC toteuttaa tiukat todennusmenettelyt kaikille käyttäjille. Kaikki teknisen manipuloinnin käyttö, mukaan lukien mutta ei rajoittuen elektroniset komentosarjat, botit, toistuvat toiminnot tai automaattiset tilien rekisteröinnit, johtaa välittömään hylkäämiseen. Tätä käytäntöä sovelletaan tiukasti, vaikka tällaisia menetelmiä käytettäisiin vain tietyissä rekisteröinti- tai osallistumisvaiheissa. Lisäksi käyttäjät, joiden havaitaan osallistuneen harhaanjohtaviin hakukoneoptimointikäytäntöihin, erityisesti sellaisiin, jotka kohdistuvat avainsanoihin, kuten "MEXC Buy", "MEXC Login", "MEXC Official" tai "MEXC OTC", suljetaan myös pois tapahtumasta.
3. MEXC pidättää oikeuden tulkita tämän tapahtuman lopulliset ehdot ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ilkivaltaista toimintaa tai alustan väärinkäyttöä vastaan.
4. Kaikkien osallistuvien käyttäjien on noudatettava tarkasti MEXCin käyttöehtoja. MEXC varaa oikeuden hylätä käyttäjät, jotka osallistuvat vilpillisiin tai väärinkäytöksiin tapahtuman aikana, mukaan lukien useiden tilien rekisteröintiin tai laittomiin tai vilpillisiin tarkoituksiin liittyvään toimintaan.
5. MEXC varaa näiden ehtojen lopulliset tulkintaoikeudet. Huomaathan, että näitä ehtoja voidaan muuttaa tai tapahtuma voidaan peruuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Käyttäjiä kehotetaan pysymään ajan tasalla viimeisimmistä tapahtumaan liittyvistä ehdoista.
6. Näitä ehtoja pidetään erottamattomana osana MEXCin käyttösopimusta ja tietosuojakäytäntöä. Ristiriitatilanteissa nämä ehdot ovat ensisijaiset.