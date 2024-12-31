کسب USDE در MEXC

USDE را نگه‌ دارید و به‌ طور روزانه کسب کنید،
حداکثر %5 دصد بازدهی سالانه!

مزایا

بازدهی بالا

کسب حداکثر %5 درصد بازدهی سالانه—یکی از بالاترین بهره‌ های موجود برای استیبل‌ کوین‌ ها

استفاده آسان

فقط USDE را نگه‌دارید و شروع به کسب بهره روزانه کنید

امن و انعطاف‌ پذیر

هیچ نیازی به استیکینگ یا قفل‌ کردن نیست. وجوه شما در هر زمان در دسترس خواهند بود.

با نگه‌ داری USDE در 3 گام ساده سود کسب کنید

1

برای حساب MEXC ثبت‌ نام کنید

در وب‌ سایت رسمی MEXC یا اپلیکیشن موبایل ثبت‌ نام کنید و فرایند احراز هویت KYC را تکمیل کنید.

2

USDE را خرید یا واریز کنید

از کمترین کارمزدهای بازار در معاملات اسپات MEXC لذت ببرید

3

USDE کسب کنید

USDE را نگه‌ دارید و روزانه سود کسب کنید.

Ethena USDe (USDE) چیست؟

دلار مصنوعی Ethena، با نام USDe، قصد دارد تا یک راه‌ حل مقاوم در برابر سانسور، مقیاس‌ پذیر و پایدار برای ارزهای دیجیتال ارائه دهد. برخلاف استیبل کوین‌ های سنتی که به ذخایر فیات تکیه دارند، USDe از طریق یک مکانیزم دلتا-هدج در بازارهای مشتقه، تثبیت نرم خود را با دلار آمریکا حفظ می‌کند. USDe به‌ طور کامل روی زنجیره پشتیبانی می‌ شود و با شفافیت کامل در دسترس است و به‌ طور آزادانه در سراسر اکوسیستم DeFi ترکیب‌ پذیر است.

قوانین رویداد

شرایط لازم برای شرکت کردن

کاربران باید حداقل 0.1 USDE را در حساب اسپات خود نگه‌ دارند تا بتوانند در این رویداد شرکت کنند. ثبت‌ نام دستی، استیکینگ یا قفل‌ کردن نیازی نیست.

محاسبه بهره
  1. 1. در طول دوره استیکینگ انعطاف‌ پذیر، درآمدها بر اساس حداقل موجودی USDE کاربر در حساب اسپات آن‌ ها از اسنپ شات‌ های روزانه و درصد بازدهی سالانه محاسبه خواهد شد.
  2. 2. نرخ بهره روزانه به‌ طور پویا بر اساس بهره درون زنجیره‌ ای و مجموع موجودی‌ های تمام کاربران پلتفرم تنظیم خواهد شد، با حداکثر سقف %5 APR.
  3. 3. نرخ بهره واقعی مشمول صفحه سفارش - جزئیات بهره پس‌ انداز انعطاف‌ پذیر خواهد بود.
توزیع بهره

بهره از روزی که موجودی حداقل حساب اسپات کاربر به 0.1 USDE (T) برسد محاسبه خواهد شد. بهره از روز بعد (T+1) شروع به انباشته شدن می‌ کند. اولین توزیع بهره روز بعد (T+2) انجام خواهد شد و روزانه به حساب اسپات کاربر واریز خواهد شد، مشروط بر اینکه شرایط واجد شرایط بودن را برآورده کند.

صلاحیت کاربران
  1. 1. کاربران باید احراز هویت KYC اولیه را تکمیل کنند.
  2. 2. حساب‌ های فرعی واجد شرایط شرکت در این رویداد نیستند.
  3. 3. شرکت‌ کنندگان باید از شرایط خدمات MEXC پیروی کنند. MEXC حق دارد کاربرانی را که در فعالیت‌ های مخرب یا نادرست شرکت می‌ کنند، از شرکت در رویداد محروم کند.
  4. 4. MEXC حق تفسیر نهایی این رویداد را برای خود محفوظ می‌ دارد. در صورت داشتن هرگونه سوال، لطفاً با تیم خدمات مشتریان ما تماس بگیرید.