دلار مصنوعی Ethena، با نام USDe، قصد دارد تا یک راه‌ حل مقاوم در برابر سانسور، مقیاس‌ پذیر و پایدار برای ارزهای دیجیتال ارائه دهد. برخلاف استیبل کوین‌ های سنتی که به ذخایر فیات تکیه دارند، USDe از طریق یک مکانیزم دلتا-هدج در بازارهای مشتقه، تثبیت نرم خود را با دلار آمریکا حفظ می‌کند. USDe به‌ طور کامل روی زنجیره پشتیبانی می‌ شود و با شفافیت کامل در دسترس است و به‌ طور آزادانه در سراسر اکوسیستم DeFi ترکیب‌ پذیر است.