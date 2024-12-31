کسب حداکثر %5 درصد بازدهی سالانه—یکی از بالاترین بهره های موجود برای استیبل کوین ها
فقط USDE را نگهدارید و شروع به کسب بهره روزانه کنید
هیچ نیازی به استیکینگ یا قفل کردن نیست. وجوه شما در هر زمان در دسترس خواهند بود.
در وب سایت رسمی MEXC یا اپلیکیشن موبایل ثبت نام کنید و فرایند احراز هویت KYC را تکمیل کنید.
از کمترین کارمزدهای بازار در معاملات اسپات MEXC لذت ببرید
USDE را نگه دارید و روزانه سود کسب کنید.
دلار مصنوعی Ethena، با نام USDe، قصد دارد تا یک راه حل مقاوم در برابر سانسور، مقیاس پذیر و پایدار برای ارزهای دیجیتال ارائه دهد. برخلاف استیبل کوین های سنتی که به ذخایر فیات تکیه دارند، USDe از طریق یک مکانیزم دلتا-هدج در بازارهای مشتقه، تثبیت نرم خود را با دلار آمریکا حفظ میکند. USDe به طور کامل روی زنجیره پشتیبانی می شود و با شفافیت کامل در دسترس است و به طور آزادانه در سراسر اکوسیستم DeFi ترکیب پذیر است.
کاربران باید حداقل 0.1 USDE را در حساب اسپات خود نگه دارند تا بتوانند در این رویداد شرکت کنند. ثبت نام دستی، استیکینگ یا قفل کردن نیازی نیست.
بهره از روزی که موجودی حداقل حساب اسپات کاربر به 0.1 USDE (T) برسد محاسبه خواهد شد. بهره از روز بعد (T+1) شروع به انباشته شدن می کند. اولین توزیع بهره روز بعد (T+2) انجام خواهد شد و روزانه به حساب اسپات کاربر واریز خواهد شد، مشروط بر اینکه شرایط واجد شرایط بودن را برآورده کند.