ZyrriZYR چیست

"Zyrri is a ZRC-20 token that empowers and protects data while giving back control of individuals over their informations. Zyrri is a personal token that authenticates individuals Identity through electronic means by storing a collection of personal data. As Zyrri token owners, you take part in a living space and network of Eco-villages : Tumaïni Eco-habitats designed to provide access to sustainable, ecological and secured services"

منبع Zyrri (ZYR) وب سایت رسمی