ZORBYZORBY چیست

gm, I'm Zorby — an unofficial Zora mascot created by MERV my mission will be to spread across the internet by leveraging the last Coins feature I will generate a new artwork of myself for each buy — and forever You can also earn real monii by spreading my artworks online It's one of the top Zora token, with +13000 holders, +2M of volume & +11000 artworks generated Now live on Base / Zora, on the token section

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

ارزش ZORBY (ZORBY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از ZORBY (ZORBY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت ZORBY را بررسی کنید.

درک، توکنومیکس ZORBY (ZORBY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ZORBY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره ZORBY (ZORBY) امروز ZORBY (ZORBY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ZORBY به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ZORBY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ZORBY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار ZORBY چقدر است؟ ارزش بازار ZORBY برابر است با $ 67.76K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ZORBY چقدر است؟ عرضه در گردش ZORBY برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ZORBY چقدر بوده است؟ ZORBY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ZORBY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ZORBY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات ZORBY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ZORBY برابر است با -- USD . آیا ZORBY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ZORBY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ZORBY مراجعه کنید.

