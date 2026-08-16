قیمت امروز Zoof Wallet

قیمت لحظه‌ ای Zoof Wallet (ZOOF) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.34% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ZOOF به USD برابر با $ 0 برای هر ZOOF می‌ باشد.

توکن Zoof Wallet در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 40,603 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B ZOOF می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ZOOF در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00290166 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ZOOF طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +7.27% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Zoof Wallet (ZOOF)

ارزش بازار $ 40.60K$ 40.60K $ 40.60K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 40.60K$ 40.60K $ 40.60K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Zoof Wallet برابر است با $ 40.60K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ZOOF برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 40.60K است.