قیمت لحظه‌ ای Zivoe Vault امروز برابر است با 1.042 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ZVLT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ZVLT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Zivoe Vault

قیمت Zivoe Vault (ZVLT)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 ZVLT به USD:

$1.042
$1.042
0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Zivoe Vault (ZVLT)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:21:41 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Zivoe Vault (ZVLT) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 1.046
$ 1.046

$ 1.028
$ 1.028

--

--

0.00%

0.00%

قیمت لحظه‌ ای Zivoe Vault (ZVLT) برابر است با $1.042. در 24 ساعت گذشته، ZVLT در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ZVLT برابر با $ 1.046 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 1.028 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ZVLT در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته 0.00% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Zivoe Vault (ZVLT)

$ 6.30M
$ 6.30M

--
--

$ 6.30M
$ 6.30M

6.04M
6.04M

6,042,535.78464959
6,042,535.78464959

ارزش بازار فعلی Zivoe Vault برابر است با $ 6.30M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ZVLT برابر است با 6.04M، و عرضه کل آن 6042535.78464959 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.30M است.

تاریخچه قیمت Zivoe Vault (ZVLT) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Zivoe Vault به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Zivoe Vault به USD به میزان $ 0.0000000000 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Zivoe Vault به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Zivoe Vault به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0--
30 روز$ 0.00000000000.00%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Zivoe VaultZVLT چیست

Zivoe is a Real World Asset (RWA) protocol tokenizing consumer credit.

zVLT (Zivoe Vault) is Zivoe’s flagship tokenized product. It offers qualified purchasers exposure to a professionally managed portfolio of consumer loans. The loans backing zVLT typically range between $2,000 to $10,000 in notional size and are extended to borrowers across the North American region.

zVLT is a yield-bearing token, meaning that it delivers returns through price appreciation. As borrowers make interest payments, the underlying loan portfolio grows in value—reflected by a steadily increasing token price.

The strategy seeks net annual returns of 14–17% APY, and is run by a team that has decades of experience managing credit risk at leading financial institutions and DeFi protocols including JP Morgan Chase, Wells Fargo, Capital One, and Maple Finance.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Zivoe Vault (USD)

ارزش Zivoe Vault (ZVLT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Zivoe Vault (ZVLT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Zivoe Vault را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Zivoe Vault را بررسی کنید!

ZVLT به ارزهای محلی

توکنومیکس Zivoe Vault (ZVLT)

درک، توکنومیکس Zivoe Vault (ZVLT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ZVLT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Zivoe Vault (ZVLT)

امروز Zivoe Vault (ZVLT) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ZVLT به واحد USD برابر است با 1.042 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ZVLT نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ZVLT نسبت به USD برابر است با $ 1.042. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Zivoe Vault چقدر است؟
ارزش بازار ZVLT برابر است با $ 6.30M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ZVLT چقدر است؟
عرضه در گردش ZVLT برابر است با 6.04M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ZVLT چقدر بوده است؟
ZVLT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.046 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ZVLT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ZVLT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 1.028 USD رسید.
حجم معاملات ZVLT چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ZVLT برابر است با -- USD.
آیا ZVLT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ZVLT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ZVLT مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:21:41 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Zivoe Vault (ZVLT)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

$113,872.05

$4,098.52

$0.05443

$201.16

$4.1262

$4,098.52

$113,872.05

$201.16

$2.6296

$1,138.29

