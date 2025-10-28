Zivoe VaultZVLT چیست

Zivoe is a Real World Asset (RWA) protocol tokenizing consumer credit. zVLT (Zivoe Vault) is Zivoe's flagship tokenized product. It offers qualified purchasers exposure to a professionally managed portfolio of consumer loans. The loans backing zVLT typically range between $2,000 to $10,000 in notional size and are extended to borrowers across the North American region. zVLT is a yield-bearing token, meaning that it delivers returns through price appreciation. As borrowers make interest payments, the underlying loan portfolio grows in value—reflected by a steadily increasing token price. The strategy seeks net annual returns of 14–17% APY, and is run by a team that has decades of experience managing credit risk at leading financial institutions and DeFi protocols including JP Morgan Chase, Wells Fargo, Capital One, and Maple Finance.

ZVLT به ارزهای محلی

توکنومیکس Zivoe Vault (ZVLT)

درک، توکنومیکس Zivoe Vault (ZVLT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ZVLT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Zivoe Vault (ZVLT) امروز Zivoe Vault (ZVLT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ZVLT به واحد USD برابر است با 1.042 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ZVLT نسبت به USD چقدر است؟ $ 1.042 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ZVLT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Zivoe Vault چقدر است؟ ارزش بازار ZVLT برابر است با $ 6.30M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ZVLT چقدر است؟ عرضه در گردش ZVLT برابر است با 6.04M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ZVLT چقدر بوده است؟ ZVLT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.046 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ZVLT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ZVLT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 1.028 USD رسید. حجم معاملات ZVLT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ZVLT برابر است با -- USD . آیا ZVLT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ZVLT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ZVLT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Zivoe Vault (ZVLT)