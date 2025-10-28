قیمت Zivoe Vault (ZVLT)
قیمت لحظه ای Zivoe Vault (ZVLT) برابر است با $1.042. در 24 ساعت گذشته، ZVLT در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ZVLT برابر با $ 1.046 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 1.028 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، ZVLT در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته 0.00% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Zivoe Vault برابر است با $ 6.30M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ZVLT برابر است با 6.04M، و عرضه کل آن 6042535.78464959 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 6.30M است.
امروز، تغییر قیمت Zivoe Vault به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Zivoe Vault به USD به میزان $ 0.0000000000 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Zivoe Vault به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Zivoe Vault به USD به میزان $ 0 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ 0
|--
|30 روز
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 روز
|$ 0
|--
|90 روز
|$ 0
|--
Zivoe is a Real World Asset (RWA) protocol tokenizing consumer credit.
zVLT (Zivoe Vault) is Zivoe’s flagship tokenized product. It offers qualified purchasers exposure to a professionally managed portfolio of consumer loans. The loans backing zVLT typically range between $2,000 to $10,000 in notional size and are extended to borrowers across the North American region.
zVLT is a yield-bearing token, meaning that it delivers returns through price appreciation. As borrowers make interest payments, the underlying loan portfolio grows in value—reflected by a steadily increasing token price.
The strategy seeks net annual returns of 14–17% APY, and is run by a team that has decades of experience managing credit risk at leading financial institutions and DeFi protocols including JP Morgan Chase, Wells Fargo, Capital One, and Maple Finance.
