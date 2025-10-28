قیمت لحظه‌ ای Zencore AI امروز برابر است با 0.0058716 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ZCORE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ZCORE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Zencore AI امروز برابر است با 0.0058716 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ZCORE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ZCORE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Zencore AI (ZCORE)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 ZCORE به USD:

$0.0058716
-0.40%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Zencore AI (ZCORE)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:52:34 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Zencore AI (ZCORE) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00584481
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00600772
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00584481
$ 0.00600772
$ 0.109964
$ 0.0053254
--

-0.49%

+5.79%

+5.79%

قیمت لحظه‌ ای Zencore AI (ZCORE) برابر است با $0.0058716. در 24 ساعت گذشته، ZCORE در بازه قیمتی حداقل $ 0.00584481 تا حداکثر $ 0.00600772 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ZCORE برابر با $ 0.109964 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.0053254 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ZCORE در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -0.49% و در 7 روز گذشته +5.79% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Zencore AI (ZCORE)

$ 5.87K
--
$ 5.87K
1.00M
1,000,000.0
ارزش بازار فعلی Zencore AI برابر است با $ 5.87K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ZCORE برابر است با 1.00M، و عرضه کل آن 1000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.87K است.

تاریخچه قیمت Zencore AI (ZCORE) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Zencore AI به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Zencore AI به USD به میزان $ +0.0002079004 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Zencore AI به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Zencore AI به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-0.49%
30 روز$ +0.0002079004+3.54%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Zencore AIZCORE چیست

Zencore AI is an AI-powered trading platform that combines artificial intelligence with decentralized finance to simplify and secure cryptocurrency trading. The platform enables natural language trading commands, real-time market analysis, automated portfolio management, and risk assessment tools. Its goal is to reduce complexity for beginners, save time for professional traders, and eliminate custodial risks through non-custodial execution. By integrating AI-driven insights with DeFi protocols, Zencore AI provides a smarter and safer way to trade digital assets.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Zencore AI (USD)

ارزش Zencore AI (ZCORE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Zencore AI (ZCORE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Zencore AI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Zencore AI را بررسی کنید!

ZCORE به ارزهای محلی

توکنومیکس Zencore AI (ZCORE)

درک، توکنومیکس Zencore AI (ZCORE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ZCORE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Zencore AI (ZCORE)

امروز Zencore AI (ZCORE) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ZCORE به واحد USD برابر است با 0.0058716 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ZCORE نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ZCORE نسبت به USD برابر است با $ 0.0058716. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Zencore AI چقدر است؟
ارزش بازار ZCORE برابر است با $ 5.87K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ZCORE چقدر است؟
عرضه در گردش ZCORE برابر است با 1.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ZCORE چقدر بوده است؟
ZCORE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.109964 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ZCORE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ZCORE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0053254 USD رسید.
حجم معاملات ZCORE چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ZCORE برابر است با -- USD.
آیا ZCORE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ZCORE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ZCORE مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:52:34 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Zencore AI (ZCORE)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

