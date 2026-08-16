قیمت امروز ZAYA AI

قیمت لحظه‌ ای ZAYA AI (ZAI) در حال حاضر برابر با $ 0.00116996 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.70% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ZAI به USD برابر با $ 0.00116996 برای هر ZAI می‌ باشد.

توکن ZAYA AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 46,903 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 40.09M ZAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ZAI در بازه‌ ای بین $ 0.00116172 (حداقل) و $ 0.00117002 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.396838 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ZAI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +19.32% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.62 رسیده است.

اطلاعات بازار ZAYA AI (ZAI)

ارزش بازار $ 46.90K$ 46.90K $ 46.90K حجم (24 ساعته) $ 2.62$ 2.62 $ 2.62 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 116.99K$ 116.99K $ 116.99K سرمایه در گردش 40.09M 40.09M 40.09M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی ZAYA AI برابر است با $ 46.90K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.62. عرضه در گردش ZAI برابر است با 40.09M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 116.99K است.