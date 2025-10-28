ZarosZRS چیست

Zaros: A perpetual futures platform bringing Liquid Restaking Tokens (LRTs) real yield and capital efficiency Zaros: A perpetual futures platform bringing Liquid Restaking Tokens (LRTs) real yield and capital efficiency

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Zaros (ZRS) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Zaros (USD)

ارزش Zaros (ZRS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Zaros (ZRS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Zaros را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Zaros را بررسی کنید!

ZRS به ارزهای محلی

توکنومیکس Zaros (ZRS)

درک، توکنومیکس Zaros (ZRS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ZRS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Zaros (ZRS) امروز Zaros (ZRS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ZRS به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ZRS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ZRS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Zaros چقدر است؟ ارزش بازار ZRS برابر است با $ 5.32K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ZRS چقدر است؟ عرضه در گردش ZRS برابر است با 99.47M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ZRS چقدر بوده است؟ ZRS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.02008126 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ZRS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ZRS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات ZRS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ZRS برابر است با -- USD . آیا ZRS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ZRS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ZRS مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Zaros (ZRS)