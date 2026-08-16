قیمت امروز Yuki Grok Companion

قیمت لحظه‌ ای Yuki Grok Companion (YUKI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 10.54% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی YUKI به USD برابر با $ 0 برای هر YUKI می‌ باشد.

توکن Yuki Grok Companion در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 14,974.74 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.74M YUKI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، YUKI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز YUKI طی یک ساعت گذشته به میزان +0.09% و در هفت روز اخیر به میزان -35.17% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Yuki Grok Companion (YUKI)

ارزش بازار $ 14.97K$ 14.97K $ 14.97K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 14.97K$ 14.97K $ 14.97K سرمایه در گردش 999.74M 999.74M 999.74M عرضه کل 999,743,508.379403 999,743,508.379403 999,743,508.379403

ارزش بازار فعلی Yuki Grok Companion برابر است با $ 14.97K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش YUKI برابر است با 999.74M، و عرضه کل آن 999743508.379403 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 14.97K است.