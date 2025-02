YourKissYKS چیست

YourKiss (YKS) is a community driven token, built on the Binance smart chain that will be extremely safe and rewarding for long term holders. Our goal is to empower our patient and loyal holders monetarily, with huge rewarding surprises through our EcoSystem providing strong secured investment plans for you. In time to come, YourKiss token will be a Global Decentralized Finance, giving everyone to invest and walk towards financial freedom from the comfort of their home. YourKiss(YKS) - is a hyper deflationary token with rewards and buyback mechanism.

منبع YourKiss (YKS) وب سایت رسمی