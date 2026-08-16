قیمت امروز your hood

قیمت لحظه‌ ای your hood (UHOOD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.52% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی UHOOD به USD برابر با $ 0 برای هر UHOOD می‌ باشد.

توکن your hood در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 9,607.46 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 968.15M UHOOD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، UHOOD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00107978 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز UHOOD طی یک ساعت گذشته به میزان +0.03% و در هفت روز اخیر به میزان -8.60% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار your hood (UHOOD)

ارزش بازار $ 9.61K$ 9.61K $ 9.61K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 9.92K$ 9.92K $ 9.92K سرمایه در گردش 968.15M 968.15M 968.15M عرضه کل 968,150,316.723112 968,150,316.723112 968,150,316.723112

ارزش بازار فعلی your hood برابر است با $ 9.61K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش UHOOD برابر است با 968.15M، و عرضه کل آن 968150316.723112 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 9.92K است.