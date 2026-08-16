قیمت امروز Yorozu

قیمت لحظه‌ ای Yorozu (YORO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.49% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی YORO به USD برابر با $ 0 برای هر YORO می‌ باشد.

توکن Yorozu در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 15,860.17 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 946.16M YORO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، YORO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00286821 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز YORO طی یک ساعت گذشته به میزان +0.05% و در هفت روز اخیر به میزان -11.02% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Yorozu (YORO)

ارزش بازار $ 15.86K$ 15.86K $ 15.86K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 16.76K$ 16.76K $ 16.76K سرمایه در گردش 946.16M 946.16M 946.16M عرضه کل 946,159,236.2321106 946,159,236.2321106 946,159,236.2321106

ارزش بازار فعلی Yorozu برابر است با $ 15.86K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش YORO برابر است با 946.16M، و عرضه کل آن 946159236.2321106 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 16.76K است.