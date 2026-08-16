قیمت امروز YieldNest RWA MAX

قیمت لحظه‌ ای YieldNest RWA MAX (YNRWAX) در حال حاضر برابر با $ 0.955711 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.34% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی YNRWAX به USD برابر با $ 0.955711 برای هر YNRWAX می‌ باشد.

توکن YieldNest RWA MAX در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 8,109,899 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 8.49M YNRWAX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، YNRWAX در بازه‌ ای بین $ 0.962228 (حداقل) و $ 0.969325 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.074 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.233792 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز YNRWAX طی یک ساعت گذشته به میزان -0.75% و در هفت روز اخیر به میزان -4.49% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 18.67K رسیده است.

اطلاعات بازار YieldNest RWA MAX (YNRWAX)

ارزش بازار $ 8.11M$ 8.11M $ 8.11M حجم (24 ساعته) $ 18.67K$ 18.67K $ 18.67K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 8.11M$ 8.11M $ 8.11M سرمایه در گردش 8.49M 8.49M 8.49M عرضه کل 8,485,881.706555815 8,485,881.706555815 8,485,881.706555815

ارزش بازار فعلی YieldNest RWA MAX برابر است با $ 8.11M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 18.67K. عرضه در گردش YNRWAX برابر است با 8.49M، و عرضه کل آن 8485881.706555815 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 8.11M است.