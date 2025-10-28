قیمت لحظه‌ ای Yeti the Abominable امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت YETI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت YETI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Yeti the Abominable امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت YETI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت YETI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره YETI

اطلاعات قیمت YETI

وب‌سایت رسمی YETI

توکنومیکس YETI

پیش‌بینی قیمت YETI

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Yeti the Abominable

قیمت Yeti the Abominable (YETI)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 YETI به USD:

--
----
0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Yeti the Abominable (YETI)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:51:42 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Yeti the Abominable (YETI) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.249496
$ 0.249496$ 0.249496

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

قیمت لحظه‌ ای Yeti the Abominable (YETI) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، YETI در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته YETI برابر با $ 0.249496 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، YETI در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته 0.00% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Yeti the Abominable (YETI)

$ 9.88K
$ 9.88K$ 9.88K

--
----

$ 9.88K
$ 9.88K$ 9.88K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Yeti the Abominable برابر است با $ 9.88K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش YETI برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 9.88K است.

تاریخچه قیمت Yeti the Abominable (YETI) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Yeti the Abominable به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Yeti the Abominable به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Yeti the Abominable به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Yeti the Abominable به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0--
30 روز$ 00.00%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Yeti the AbominableYETI چیست

The project is about building a fun, engaging, and community-powered ecosystem centered around Yeti the Abominable, a viral internet cat personality. It aims to merge the popularity of internet culture with blockchain, giving fans and investors a way to participate in the growth of a recognizable brand through a dedicated token.Yeti the Abominable is a viral feline sensation known for her fierce expressions, dramatic reactions, and queen-like attitude. She’s one of the most recognizable cat personalities online and Little Manyu follows her on TikTok!

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Yeti the Abominable (YETI)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Yeti the Abominable (USD)

ارزش Yeti the Abominable (YETI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Yeti the Abominable (YETI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Yeti the Abominable را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Yeti the Abominable را بررسی کنید!

YETI به ارزهای محلی

توکنومیکس Yeti the Abominable (YETI)

درک، توکنومیکس Yeti the Abominable (YETI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده YETI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Yeti the Abominable (YETI)

امروز Yeti the Abominable (YETI) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای YETI به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی YETI نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی YETI نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Yeti the Abominable چقدر است؟
ارزش بازار YETI برابر است با $ 9.88K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش YETI چقدر است؟
عرضه در گردش YETI برابر است با 100.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت YETI چقدر بوده است؟
YETI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.249496 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت YETI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
YETI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات YETI چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای YETI برابر است با -- USD.
آیا YETI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد YETI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت YETI مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:51:42 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Yeti the Abominable (YETI)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,238.96
$114,238.96$114,238.96

-0.63%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,119.08
$4,119.08$4,119.08

-1.29%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05146
$0.05146$0.05146

-7.62%

لوگو Solana

Solana

SOL

$202.62
$202.62$202.62

+1.25%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.3625
$4.3625$4.3625

-15.88%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,119.08
$4,119.08$4,119.08

-1.29%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,238.96
$114,238.96$114,238.96

-0.63%

لوگو Solana

Solana

SOL

$202.62
$202.62$202.62

+1.25%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6414
$2.6414$2.6414

-0.74%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,132.07
$1,132.07$1,132.07

-1.01%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$14.49999
$14.49999$14.49999

+115,899.92%

لوگو Ant Token

Ant Token

ANTY

$0.01445
$0.01445$0.01445

+1,345.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000009503
$0.0000000000000009503$0.0000000000000009503

+8,618.34%

لوگو Ant Token

Ant Token

ANTY

$0.01445
$0.01445$0.01445

+1,345.00%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1645
$0.1645$0.1645

+229.00%

لوگو HODL

HODL

HODL

$0.0347
$0.0347$0.0347

+164.88%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03682
$0.03682$0.03682

+97.74%