YellowFangUSD1YFUSD1 چیست

YellowFangUSD (YFUSD) is a zero-tax BEP-20 token on Binance Smart Chain designed as a BUSD-native ecosystem hub. The project operates with 0% buy and sell taxes, 100% community ownership, and permanently locked liquidity. YellowFangUSD powers a comprehensive DeFi ecosystem including staking protocols, trading tools, payment gateways, and blockchain analytics. The token serves as the utility currency across multiple interconnected applications such as FangStake for yield farming, FangSignal for AI-powered market analysis, and FangPay for merchant payments. The ecosystem maintains BUSD liquidity pairs across all projects to provide stability and seamless value preservation. Smart contracts are built using OpenZeppelin standards with security features including reentrancy protection and emergency controls.

منبع YellowFangUSD1 (YFUSD1) وب سایت رسمی

YFUSD1 به ارزهای محلی

توکنومیکس YellowFangUSD1 (YFUSD1)

درک، توکنومیکس YellowFangUSD1 (YFUSD1) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده YFUSD1 بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره YellowFangUSD1 (YFUSD1) امروز YellowFangUSD1 (YFUSD1) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای YFUSD1 به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی YFUSD1 نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی YFUSD1 نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار YellowFangUSD1 چقدر است؟ ارزش بازار YFUSD1 برابر است با $ 13.19K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش YFUSD1 چقدر است؟ عرضه در گردش YFUSD1 برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت YFUSD1 چقدر بوده است؟ YFUSD1 به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت YFUSD1 در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ YFUSD1 به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات YFUSD1 چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای YFUSD1 برابر است با -- USD . آیا YFUSD1 در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد YFUSD1 در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت YFUSD1 مراجعه کنید.

