قیمت امروز Yellow BNB 4

قیمت لحظه‌ ای Yellow BNB 4 (YBNB) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.47% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی YBNB به USD برابر با $ 0 برای هر YBNB می‌ باشد.

توکن Yellow BNB 4 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 21,367 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 920.55M YBNB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، YBNB در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز YBNB طی یک ساعت گذشته به میزان +0.09% و در هفت روز اخیر به میزان -7.41% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Yellow BNB 4 (YBNB)

ارزش بازار $ 21.37K$ 21.37K $ 21.37K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 21.47K$ 21.47K $ 21.47K سرمایه در گردش 920.55M 920.55M 920.55M عرضه کل 920,549,215.1882827 920,549,215.1882827 920,549,215.1882827

ارزش بازار فعلی Yellow BNB 4 برابر است با $ 21.37K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش YBNB برابر است با 920.55M، و عرضه کل آن 920549215.1882827 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 21.47K است.