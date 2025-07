اطلاعات Yearn yPRISMA (YPRISMA).

yPRISMA is a veToken wrapper, built on top of Prisma Finance. It is a token that represents 1 vePRISMA max-locked to Yearn. It is not redeemable for PRISMA. It has no transfer restrictions and can always be swapped in DEX pools.

وب‌ سایت رسمی: https://yprisma.yearn.fi/ وایت پیپر https://docs.yearn.finance/getting-started/products/yprisma/overview#what-is-yprisma