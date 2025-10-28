Yara AIYARA چیست

Yara AI is a pioneering voice-powered AI agent on the Solana blockchain, designed to revolutionize how users interact with cryptocurrency markets. Its primary purpose is to provide real-time, personalized crypto insights and trading strategies through voice commands, making advanced market data accessible to both normies and experienced traders. Yara leverages cutting-edge AI technologies, including ONNX quantization and audio embedding processing, to achieve low-latency voice responses, ensuring a seamless user experience. The project aims to bridge the gap between complex crypto analytics and user-friendly interaction, empowering individuals with life-changing technology. Yara's utility extends to enhancing trading efficiency, democratizing access to market intelligence, and fostering innovation in the Web3 space. By integrating with Solana's ecosystem, Yara offers scalable, high-performance solutions that cater to the growing demand for voice-driven AI in decentralized finance. This project is not just about technology; it's about transforming how people engage with crypto, making it intuitive, accessible, and empowering.

منبع Yara AI (YARA) وب سایت رسمی

YARA به ارزهای محلی

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Yara AI (YARA) امروز Yara AI (YARA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای YARA به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی YARA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی YARA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Yara AI چقدر است؟ ارزش بازار YARA برابر است با $ 748.01K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش YARA چقدر است؟ عرضه در گردش YARA برابر است با 774.45M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت YARA چقدر بوده است؟ YARA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00210461 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت YARA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ YARA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات YARA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای YARA برابر است با -- USD . آیا YARA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد YARA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت YARA مراجعه کنید.

