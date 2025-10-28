قیمت لحظه‌ ای Yara AI امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت YARA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت YARA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Yara AI امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت YARA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت YARA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Yara AI (YARA)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 YARA به USD:

$0.00089298
$0.00089298
-47.30%1D
نمودار قیمت لحظه ای Yara AI (YARA)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:30:34 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Yara AI (YARA) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00169576
$ 0.00169576
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0

$ 0.00169576
$ 0.00169576

$ 0.00210461
$ 0.00210461

$ 0
$ 0

+1.44%

-47.34%

+434.87%

+434.87%

قیمت لحظه‌ ای Yara AI (YARA) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، YARA در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0.00169576 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته YARA برابر با $ 0.00210461 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، YARA در یک ساعت گذشته +1.44%، در 24 ساعت گذشته -47.34% و در 7 روز گذشته +434.87% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Yara AI (YARA)

$ 748.01K
$ 748.01K

--
--

$ 842.52K
$ 842.52K

774.45M
774.45M

872,302,432.1772183
872,302,432.1772183

ارزش بازار فعلی Yara AI برابر است با $ 748.01K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش YARA برابر است با 774.45M، و عرضه کل آن 872302432.1772183 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 842.52K است.

تاریخچه قیمت Yara AI (YARA) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Yara AI به USD به میزان $ -0.000802775171127965 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Yara AI به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Yara AI به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Yara AI به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000802775171127965-47.34%
30 روز$ 0+885.77%
60 روز$ 0+169.58%
90 روز$ 0--

Yara AIYARA چیست

Yara AI is a pioneering voice-powered AI agent on the Solana blockchain, designed to revolutionize how users interact with cryptocurrency markets. Its primary purpose is to provide real-time, personalized crypto insights and trading strategies through voice commands, making advanced market data accessible to both normies and experienced traders. Yara leverages cutting-edge AI technologies, including ONNX quantization and audio embedding processing, to achieve low-latency voice responses, ensuring a seamless user experience. The project aims to bridge the gap between complex crypto analytics and user-friendly interaction, empowering individuals with life-changing technology. Yara’s utility extends to enhancing trading efficiency, democratizing access to market intelligence, and fostering innovation in the Web3 space. By integrating with Solana’s ecosystem, Yara offers scalable, high-performance solutions that cater to the growing demand for voice-driven AI in decentralized finance. This project is not just about technology; it’s about transforming how people engage with crypto, making it intuitive, accessible, and empowering.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Yara AI (YARA)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Yara AI (USD)

ارزش Yara AI (YARA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Yara AI (YARA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Yara AI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Yara AI را بررسی کنید!

YARA به ارزهای محلی

توکنومیکس Yara AI (YARA)

درک، توکنومیکس Yara AI (YARA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده YARA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Yara AI (YARA)

امروز Yara AI (YARA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای YARA به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی YARA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی YARA نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Yara AI چقدر است؟
ارزش بازار YARA برابر است با $ 748.01K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش YARA چقدر است؟
عرضه در گردش YARA برابر است با 774.45M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت YARA چقدر بوده است؟
YARA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00210461 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت YARA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
YARA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات YARA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای YARA برابر است با -- USD.
آیا YARA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد YARA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت YARA مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:30:34 (UTC+8)

