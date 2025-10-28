Yakushima InuYAKU چیست

The Yakushima Inu: Japan's Rarest Dog Breed The Yakushima Inu, a rare breed from Yakushima Island, Japan, is a medium-sized Spitz-type dog bred for wild boar hunting. Its wolf-like nature and elusive history fascinate enthusiasts. Crossbreeding with other breeds has made purebreds nearly extinct, leaving its status uncertain and documentation scarce. Renowned for loyalty and intelligence, the Yakushima Inu thrived in Yakushima's rugged forests. Unlike recognized Nihon Ken breeds, it lacks official designation, adding to its obscurity. Its sturdy build and thick coat suited the island's terrain, but limited records hinder defining clear breed standards. With few, if any, purebred Yakushima Inus left, preservation is challenging. Enthusiasts may connect with Japanese breeder networks to learn more. Its rarity emphasizes the need for conservation to protect this unique piece of Japan's canine heritage from disappearing entirely.

ارزش Yakushima Inu (YAKU) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Yakushima Inu (YAKU) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Yakushima Inu را بررسی کنید.

درک، توکنومیکس Yakushima Inu (YAKU) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده YAKU بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Yakushima Inu (YAKU) امروز Yakushima Inu (YAKU) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای YAKU به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی YAKU نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی YAKU نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Yakushima Inu چقدر است؟ ارزش بازار YAKU برابر است با $ 24.35K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش YAKU چقدر است؟ عرضه در گردش YAKU برابر است با 420.69B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت YAKU چقدر بوده است؟ YAKU به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت YAKU در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ YAKU به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات YAKU چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای YAKU برابر است با -- USD . آیا YAKU در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد YAKU در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت YAKU مراجعه کنید.

