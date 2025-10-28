قیمت Yakushima Inu (YAKU)
--
--
0.00%
0.00%
قیمت لحظه ای Yakushima Inu (YAKU) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، YAKU در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته YAKU برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، YAKU در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته 0.00% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Yakushima Inu برابر است با $ 24.35K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش YAKU برابر است با 420.69B، و عرضه کل آن 420690000000.0 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 24.35K است.
امروز، تغییر قیمت Yakushima Inu به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Yakushima Inu به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Yakushima Inu به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Yakushima Inu به USD به میزان $ 0 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ 0
|--
|30 روز
|$ 0
|0.00%
|60 روز
|$ 0
|--
|90 روز
|$ 0
|--
The Yakushima Inu: Japan's Rarest Dog Breed
The Yakushima Inu, a rare breed from Yakushima Island, Japan, is a medium-sized Spitz-type dog bred for wild boar hunting. Its wolf-like nature and elusive history fascinate enthusiasts. Crossbreeding with other breeds has made purebreds nearly extinct, leaving its status uncertain and documentation scarce.
Renowned for loyalty and intelligence, the Yakushima Inu thrived in Yakushima’s rugged forests. Unlike recognized Nihon Ken breeds, it lacks official designation, adding to its obscurity. Its sturdy build and thick coat suited the island’s terrain, but limited records hinder defining clear breed standards.
With few, if any, purebred Yakushima Inus left, preservation is challenging. Enthusiasts may connect with Japanese breeder networks to learn more. Its rarity emphasizes the need for conservation to protect this unique piece of Japan’s canine heritage from disappearing entirely.
|زمان (UTC+8)
|نوع
|اطلاعات
|10-27 16:29:31
|به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک میشود، به اوج قیمت جدید میرسد
|10-26 23:17:37
|به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر میرود، اتریوم از 4,000 دلار عبور میکند
|10-26 19:10:22
|به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنشها و آدرسهای معاملاتی x402 دهها برابر افزایش یافت
|10-25 15:47:08
|به روز رسانی های صنعت
دادهها: آدرسهایی که بین 100 و 10,000 ETH نگهداری میکنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمعآوری کردهاند
|10-25 13:34:16
|به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
|10-25 06:10:28
|به روز رسانی های صنعت
دادهها: تعداد بیتکوینهایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شدهاند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است
