قیمت لحظه‌ ای Yagi The Unbothered امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت YAGI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت YAGI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره YAGI

اطلاعات قیمت YAGI

وب‌سایت رسمی YAGI

توکنومیکس YAGI

پیش‌بینی قیمت YAGI

لوگو Yagi The Unbothered

قیمت Yagi The Unbothered (YAGI)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 YAGI به USD:

--
----
-0.10%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Yagi The Unbothered (YAGI)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:51:19 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Yagi The Unbothered (YAGI) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00140152
$ 0.00140152$ 0.00140152

$ 0
$ 0$ 0

+1.16%

-0.18%

+9.51%

+9.51%

قیمت لحظه‌ ای Yagi The Unbothered (YAGI) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، YAGI در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته YAGI برابر با $ 0.00140152 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، YAGI در یک ساعت گذشته +1.16%، در 24 ساعت گذشته -0.18% و در 7 روز گذشته +9.51% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Yagi The Unbothered (YAGI)

$ 11.76K
$ 11.76K$ 11.76K

--
----

$ 11.76K
$ 11.76K$ 11.76K

999.56M
999.56M 999.56M

999,561,714.28779
999,561,714.28779 999,561,714.28779

ارزش بازار فعلی Yagi The Unbothered برابر است با $ 11.76K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش YAGI برابر است با 999.56M، و عرضه کل آن 999561714.28779 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.76K است.

تاریخچه قیمت Yagi The Unbothered (YAGI) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Yagi The Unbothered به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Yagi The Unbothered به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Yagi The Unbothered به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Yagi The Unbothered به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-0.18%
30 روز$ 0-15.77%
60 روز$ 0-7.06%
90 روز$ 0--

Yagi The UnbotheredYAGI چیست

It happened during a late-night degen scroll—charts glitching, Discord echoing nonsense— when the candles started blinking in Morse code. Thatʼs when Yagi saw it. The market wasnʼt real. It was a loop. A simulation of hype, hopium, and herdthink. He didnʼt panic. He unplugged—unbothered and wide awake.—Yagi is more than a meme. Cast out for thinking differently and freely, he left the herd behind—alone, but finally awake. Now, Yagi leads a new movement: a chill, chaos-proof collective of thinkers, builders, and memers unbothered by noise and fueled by purpose. On Solana, we graze freely, live on our own terms, and shape a culture where the next generation of YAGIs rise. Not just to follow—but to become your own YAGI

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Yagi The Unbothered (YAGI)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Yagi The Unbothered (USD)

ارزش Yagi The Unbothered (YAGI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Yagi The Unbothered (YAGI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Yagi The Unbothered را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Yagi The Unbothered را بررسی کنید!

YAGI به ارزهای محلی

توکنومیکس Yagi The Unbothered (YAGI)

درک، توکنومیکس Yagi The Unbothered (YAGI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده YAGI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Yagi The Unbothered (YAGI)

امروز Yagi The Unbothered (YAGI) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای YAGI به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی YAGI نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی YAGI نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Yagi The Unbothered چقدر است؟
ارزش بازار YAGI برابر است با $ 11.76K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش YAGI چقدر است؟
عرضه در گردش YAGI برابر است با 999.56M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت YAGI چقدر بوده است؟
YAGI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00140152 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت YAGI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
YAGI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات YAGI چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای YAGI برابر است با -- USD.
آیا YAGI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد YAGI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت YAGI مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:51:19 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

