XVGZKEXVGZKE چیست

XVGZKE is the XVG-branded token deployed on zkSync Era, a zero-knowledge rollup chain optimized for fast, low-cost Ethereum-compatible transactions. As part of the XVG token suite, XVGZKE shares the exact same contract address as its counterparts across multiple leading smart chains, offering an unprecedented level of interoperability and simplicity. This unified address system eliminates the confusion of wrapped assets and cross-chain variations, making XVGZKE instantly recognizable and verifiable. Its presence on zkSync Era ensures scalability, efficiency, and direct access to Ethereum's vibrant ecosystem—while maintaining consistency across the broader XVG suite. XVGZKE is the XVG-branded token deployed on zkSync Era, a zero-knowledge rollup chain optimized for fast, low-cost Ethereum-compatible transactions. As part of the XVG token suite, XVGZKE shares the exact same contract address as its counterparts across multiple leading smart chains, offering an unprecedented level of interoperability and simplicity. This unified address system eliminates the confusion of wrapped assets and cross-chain variations, making XVGZKE instantly recognizable and verifiable. Its presence on zkSync Era ensures scalability, efficiency, and direct access to Ethereum's vibrant ecosystem—while maintaining consistency across the broader XVG suite.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع XVGZKE (XVGZKE) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت XVGZKE (USD)

ارزش XVGZKE (XVGZKE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از XVGZKE (XVGZKE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت XVGZKE را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت XVGZKE را بررسی کنید!

XVGZKE به ارزهای محلی

توکنومیکس XVGZKE (XVGZKE)

درک، توکنومیکس XVGZKE (XVGZKE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده XVGZKE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره XVGZKE (XVGZKE) امروز XVGZKE (XVGZKE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای XVGZKE به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی XVGZKE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی XVGZKE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار XVGZKE چقدر است؟ ارزش بازار XVGZKE برابر است با $ 25.35K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش XVGZKE چقدر است؟ عرضه در گردش XVGZKE برابر است با 10.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت XVGZKE چقدر بوده است؟ XVGZKE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت XVGZKE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ XVGZKE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات XVGZKE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای XVGZKE برابر است با -- USD . آیا XVGZKE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد XVGZKE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت XVGZKE مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به XVGZKE (XVGZKE)