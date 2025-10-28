XVGSONXVGSON چیست

XVGSON is a professionally designed, exchange-focused token deployed on the Sonic Labs blockchain. It is uniquely pegged to "S," Sonic's native currency, ensuring clear and stable on-chain liquidity. As part of the XVG suite, XVGSON shares a single, unified contract address with ten other XVG tokens across multiple chains, enabling seamless cross-chain recognition, trust, and trading without the need for wrapped assets or complex bridging solutions.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره XVGSON (XVGSON) امروز XVGSON (XVGSON) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای XVGSON به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی XVGSON نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی XVGSON نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار XVGSON چقدر است؟ ارزش بازار XVGSON برابر است با $ 25.26K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش XVGSON چقدر است؟ عرضه در گردش XVGSON برابر است با 10.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت XVGSON چقدر بوده است؟ XVGSON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت XVGSON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ XVGSON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات XVGSON چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای XVGSON برابر است با -- USD . آیا XVGSON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد XVGSON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت XVGSON مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به XVGSON (XVGSON)