XrpturboXRT چیست

XRPTurbo is a pioneering platform serving as the first AI Agent & RWA Launchpad on the XRP Ledger (XRPL).It introduces autonomous AI-driven agents and RWA projects into the XRP ecosystem, enabling intelligent automation across a range of blockchain activities.By leveraging XRPL’s fast and low-cost transactions, XRPTurbo integrates AI capabilities directly into on-chain operations, bringing new efficiency and utility to the network.The platform empowers users to deploy AI Agents that can interact with XRPL and external systems, enhancing the functionality of XRP-based applications.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!