XrpatriotXRPATRIOT چیست

XRPATRIOT is a community-driven token on the XRP Ledger (XRPL), focused on promoting patriotism and financial freedom through cryptocurrency. It aims to unite supporters of XRP and decentralization, emphasizing liberty and camaraderie. The project includes an associated NFT collection called The Patriots Club, featuring 1,776 unique NFTs that represent membership in the ecosystem. These NFTs are traded on platforms like xrp.cafe, with a floor price around 27 XRP. The token, traded on First Ledger, has a price of approximately $0.1336, with a 10.2% increase in the last 24 hours and a market cap of about $366,323. The project markets itself as a cultural movement, but some sources note a lack of verified supply data and limited exchange listings, suggesting caution for investors.

منبع Xrpatriot (XRPATRIOT) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Xrpatriot (USD)

XRPATRIOT به ارزهای محلی

توکنومیکس Xrpatriot (XRPATRIOT)

درک، توکنومیکس Xrpatriot (XRPATRIOT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده XRPATRIOT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Xrpatriot (XRPATRIOT) امروز Xrpatriot (XRPATRIOT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای XRPATRIOT به واحد USD برابر است با 0.074499 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی XRPATRIOT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.074499 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی XRPATRIOT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Xrpatriot چقدر است؟ ارزش بازار XRPATRIOT برابر است با $ 1.32M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش XRPATRIOT چقدر است؟ عرضه در گردش XRPATRIOT برابر است با 17.76M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت XRPATRIOT چقدر بوده است؟ XRPATRIOT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.142747 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت XRPATRIOT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ XRPATRIOT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.064433 USD رسید. حجم معاملات XRPATRIOT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای XRPATRIOT برابر است با -- USD . آیا XRPATRIOT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد XRPATRIOT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت XRPATRIOT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Xrpatriot (XRPATRIOT)