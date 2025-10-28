قیمت لحظه‌ ای XPLA امروز برابر است با 0.02763113 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت XPLA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت XPLA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای XPLA امروز برابر است با 0.02763113 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت XPLA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت XPLA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت لحظه‌ ای 1 XPLA به USD:

$0.02763121
+2.10%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است.
USD
نمودار قیمت لحظه ای XPLA (XPLA)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:52:23 (UTC+8)

اطلاعات قیمت XPLA (XPLA) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.02673061
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.02799675
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.02673061
$ 0.02799675
$ 1.4
$ 0.02475736
+3.24%

+2.14%

+5.88%

+5.88%

قیمت لحظه‌ ای XPLA (XPLA) برابر است با $0.02763113. در 24 ساعت گذشته، XPLA در بازه قیمتی حداقل $ 0.02673061 تا حداکثر $ 0.02799675 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته XPLA برابر با $ 1.4 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.02475736 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، XPLA در یک ساعت گذشته +3.24%، در 24 ساعت گذشته +2.14% و در 7 روز گذشته +5.88% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار XPLA (XPLA)

$ 22.98M
$ 22.98M$ 22.98M

--
$ 55.22M
832.38M
1,999,921,732.5821
ارزش بازار فعلی XPLA برابر است با $ 22.98M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش XPLA برابر است با 832.38M، و عرضه کل آن 1999921732.5821 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 55.22M است.

تاریخچه قیمت XPLA (XPLA) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت XPLA به USD به میزان $ +0.00057904 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت XPLA به USD به میزان $ -0.0027970136 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت XPLA به USD به میزان $ -0.0039508702 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت XPLA به USD به میزان $ -0.01305303571965474 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00057904+2.14%
30 روز$ -0.0027970136-10.12%
60 روز$ -0.0039508702-14.29%
90 روز$ -0.01305303571965474-32.08%

XPLAXPLA چیست

XPLA is a Layer 1 blockchain that serves as a hub for digital media content. It encompasses a wide range of digital content, including Web3 games, blockchain gaming platform, NFT marketplace, and metaverse, with the intent of ‘Explore & Play.’ With a leading blockchain infrastructure empowered by a sustainable ecosystem, native SDK, and diverse middleware that fosters a developer-friendly environment, XPLA takes a leap as the core global blockchain hub. XPLA is a collaborative blockchain, where partners with expertise in technology, security, and content come together to contribute their exceptional skills. Central to its mission is the creation of a sustainable blockchain gaming ecosystem, anchored by the 'Play to Own' principle. This ethos ensures that the ownership and efforts of gamers are respected and valued.

XPLA Mainnet utilizes the Cosmos SDK and expands consistently through interoperability with various chains based on Cosmos IBC. It has established an environment that supports COSMWASM and EVM for active interaction with other ecosystems and is compatible with smart contracts coded in Solidity through EVM compatibility.

Within the XPLA mainnet, a vibrant ecosystem of diverse genres of games and DApps is continuously maturing. Having recently onboarded top-notch IPs such as The Walking Dead: All-Stars, Summoners War: Chronicles, and MiniGame Party, including the first cross-chain game, Idle Ninja Online, XPLA is not merely progressing, but propelling ahead as a pivotal, content-driven blockchain, exhibiting an impressive spectrum of services.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد.

پیش‌ بینی قیمت XPLA (USD)

ارزش XPLA (XPLA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از XPLA (XPLA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت XPLA را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت XPLA را بررسی کنید!

XPLA به ارزهای محلی

توکنومیکس XPLA (XPLA)

درک، توکنومیکس XPLA (XPLA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده XPLA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره XPLA (XPLA)

امروز XPLA (XPLA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای XPLA به واحد USD برابر است با 0.02763113 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی XPLA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی XPLA نسبت به USD برابر است با $ 0.02763113. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار XPLA چقدر است؟
ارزش بازار XPLA برابر است با $ 22.98M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش XPLA چقدر است؟
عرضه در گردش XPLA برابر است با 832.38M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت XPLA چقدر بوده است؟
XPLA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.4 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت XPLA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
XPLA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.02475736 USD رسید.
حجم معاملات XPLA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای XPLA برابر است با -- USD.
آیا XPLA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد XPLA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت XPLA مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:52:23 (UTC+8)

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

