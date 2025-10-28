XPLAXPLA چیست

XPLA is a Layer 1 blockchain that serves as a hub for digital media content. It encompasses a wide range of digital content, including Web3 games, blockchain gaming platform, NFT marketplace, and metaverse, with the intent of 'Explore & Play.' With a leading blockchain infrastructure empowered by a sustainable ecosystem, native SDK, and diverse middleware that fosters a developer-friendly environment, XPLA takes a leap as the core global blockchain hub. XPLA is a collaborative blockchain, where partners with expertise in technology, security, and content come together to contribute their exceptional skills. Central to its mission is the creation of a sustainable blockchain gaming ecosystem, anchored by the 'Play to Own' principle. This ethos ensures that the ownership and efforts of gamers are respected and valued. XPLA Mainnet utilizes the Cosmos SDK and expands consistently through interoperability with various chains based on Cosmos IBC. It has established an environment that supports COSMWASM and EVM for active interaction with other ecosystems and is compatible with smart contracts coded in Solidity through EVM compatibility. Within the XPLA mainnet, a vibrant ecosystem of diverse genres of games and DApps is continuously maturing. Having recently onboarded top-notch IPs such as The Walking Dead: All-Stars, Summoners War: Chronicles, and MiniGame Party, including the first cross-chain game, Idle Ninja Online, XPLA is not merely progressing, but propelling ahead as a pivotal, content-driven blockchain, exhibiting an impressive spectrum of services.

منبع XPLA (XPLA) وب سایت رسمی

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره XPLA (XPLA) امروز XPLA (XPLA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای XPLA به واحد USD برابر است با 0.02763113 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی XPLA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.02763113 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی XPLA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار XPLA چقدر است؟ ارزش بازار XPLA برابر است با $ 22.98M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش XPLA چقدر است؟ عرضه در گردش XPLA برابر است با 832.38M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت XPLA چقدر بوده است؟ XPLA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.4 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت XPLA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ XPLA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.02475736 USD رسید. حجم معاملات XPLA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای XPLA برابر است با -- USD . آیا XPLA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد XPLA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت XPLA مراجعه کنید.

