قیمت XPLA (XPLA)
+3.24%
+2.14%
+5.88%
+5.88%
قیمت لحظه ای XPLA (XPLA) برابر است با $0.02763113. در 24 ساعت گذشته، XPLA در بازه قیمتی حداقل $ 0.02673061 تا حداکثر $ 0.02799675 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته XPLA برابر با $ 1.4 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.02475736 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، XPLA در یک ساعت گذشته +3.24%، در 24 ساعت گذشته +2.14% و در 7 روز گذشته +5.88% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی XPLA برابر است با $ 22.98M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش XPLA برابر است با 832.38M، و عرضه کل آن 1999921732.5821 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 55.22M است.
امروز، تغییر قیمت XPLA به USD به میزان $ +0.00057904 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت XPLA به USD به میزان $ -0.0027970136 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت XPLA به USD به میزان $ -0.0039508702 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت XPLA به USD به میزان $ -0.01305303571965474 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ +0.00057904
|+2.14%
|30 روز
|$ -0.0027970136
|-10.12%
|60 روز
|$ -0.0039508702
|-14.29%
|90 روز
|$ -0.01305303571965474
|-32.08%
XPLA is a Layer 1 blockchain that serves as a hub for digital media content. It encompasses a wide range of digital content, including Web3 games, blockchain gaming platform, NFT marketplace, and metaverse, with the intent of ‘Explore & Play.’ With a leading blockchain infrastructure empowered by a sustainable ecosystem, native SDK, and diverse middleware that fosters a developer-friendly environment, XPLA takes a leap as the core global blockchain hub. XPLA is a collaborative blockchain, where partners with expertise in technology, security, and content come together to contribute their exceptional skills. Central to its mission is the creation of a sustainable blockchain gaming ecosystem, anchored by the 'Play to Own' principle. This ethos ensures that the ownership and efforts of gamers are respected and valued.
XPLA Mainnet utilizes the Cosmos SDK and expands consistently through interoperability with various chains based on Cosmos IBC. It has established an environment that supports COSMWASM and EVM for active interaction with other ecosystems and is compatible with smart contracts coded in Solidity through EVM compatibility.
Within the XPLA mainnet, a vibrant ecosystem of diverse genres of games and DApps is continuously maturing. Having recently onboarded top-notch IPs such as The Walking Dead: All-Stars, Summoners War: Chronicles, and MiniGame Party, including the first cross-chain game, Idle Ninja Online, XPLA is not merely progressing, but propelling ahead as a pivotal, content-driven blockchain, exhibiting an impressive spectrum of services.
