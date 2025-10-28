XpeditionXPED چیست

XPED is the native utility token of SITEnetwork, a global open ecosystem of immersive, web-based tourism experiences that bridge real-world destinations with their metaverse twins. Accessible on any internet enabled device, it is designed for accessibility, scalability, sustainability, and decentralised engagement. XPED enables seamless transactions and rewards across a dynamic hybrid tourism landscape. Within SITEnetwork, XPED unlocks exclusive AR/VR travel experiences, premium digital events and access to virtual showcases of tourist destinations around the world. Users can collect Proof-of-Visit NFTs, redeem tokens for rare digital souvenirs, and participate in time-travel simulations or multilingual guided tours. Every interaction becomes a monetisable opportunity – from tipping local storytellers to earning for ethical travel choices and user- generated content. SITEnetwork is currently building tourism destination twins in a number of countries around the world.

پیش‌ بینی قیمت Xpedition (USD)

XPED به ارزهای محلی

توکنومیکس Xpedition (XPED)

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Xpedition (XPED) امروز Xpedition (XPED) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای XPED به واحد USD برابر است با 0.023296 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی XPED نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.023296 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی XPED نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Xpedition چقدر است؟ ارزش بازار XPED برابر است با $ 4.09M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش XPED چقدر است؟ عرضه در گردش XPED برابر است با 175.51M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت XPED چقدر بوده است؟ XPED به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.03393605 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت XPED در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ XPED به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0232951 USD رسید. حجم معاملات XPED چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای XPED برابر است با -- USD . آیا XPED در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد XPED در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت XPED مراجعه کنید.

