قیمت امروز Xociety

قیمت لحظه‌ ای Xociety (XO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XO به USD برابر با $ 0 برای هر XO می‌ باشد.

توکن Xociety در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10,798.27 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 530.00M XO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XO در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03159183 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XO طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Xociety (XO)

ارزش بازار $ 10.80K$ 10.80K $ 10.80K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 101.87K$ 101.87K $ 101.87K سرمایه در گردش 530.00M 530.00M 530.00M عرضه کل 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Xociety برابر است با $ 10.80K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش XO برابر است با 530.00M، و عرضه کل آن 5000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 101.87K است.