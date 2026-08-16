قیمت امروز xmas cult

قیمت لحظه‌ ای xmas cult (XMAS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.47% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XMAS به USD برابر با $ 0 برای هر XMAS می‌ باشد.

توکن xmas cult در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 28,030 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 978.02M XMAS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XMAS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XMAS طی یک ساعت گذشته به میزان +1.52% و در هفت روز اخیر به میزان +8.70% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار xmas cult (XMAS)

ارزش بازار $ 28.03K$ 28.03K $ 28.03K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 28.03K$ 28.03K $ 28.03K سرمایه در گردش 978.02M 978.02M 978.02M عرضه کل 978,015,264.899926 978,015,264.899926 978,015,264.899926

ارزش بازار فعلی xmas cult برابر است با $ 28.03K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش XMAS برابر است با 978.02M، و عرضه کل آن 978015264.899926 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 28.03K است.