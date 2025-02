XaveXAV چیست

Xave Finance (pronounced “Save Finance”) allows financial services companies (“fintechs”) to leverage DeFi for real time remittance transfers and high yield consumer savings. Xave does this in a capital efficient way by building an FX accurate AMM and stablecoin lending market that shares liquidity with the Balancer V2 Vault.

منبع Xave (XAV) وب سایت رسمی