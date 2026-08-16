قیمت امروز x402jobs

قیمت لحظه‌ ای x402jobs (JOBS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JOBS به USD برابر با $ 0 برای هر JOBS می‌ باشد.

توکن x402jobs در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 15,530.98 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.98M JOBS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، JOBS در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00372834 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز JOBS طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -1.52% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار x402jobs (JOBS)

ارزش بازار $ 15.53K$ 15.53K $ 15.53K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 15.53K$ 15.53K $ 15.53K سرمایه در گردش 999.98M 999.98M 999.98M عرضه کل 999,981,021.796168 999,981,021.796168 999,981,021.796168

ارزش بازار فعلی x402jobs برابر است با $ 15.53K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش JOBS برابر است با 999.98M، و عرضه کل آن 999981021.796168 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 15.53K است.