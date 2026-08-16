قیمت امروز x1xhlol

قیمت لحظه‌ ای x1xhlol (X1XHLOL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.52% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی X1XHLOL به USD برابر با $ 0 برای هر X1XHLOL می‌ باشد.

توکن x1xhlol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 24,472 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.80M X1XHLOL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، X1XHLOL در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00329473 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز X1XHLOL طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -44.11% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار x1xhlol (X1XHLOL)

ارزش بازار $ 24.47K$ 24.47K $ 24.47K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 24.47K$ 24.47K $ 24.47K سرمایه در گردش 999.80M 999.80M 999.80M عرضه کل 999,795,429.3720114 999,795,429.3720114 999,795,429.3720114

ارزش بازار فعلی x1xhlol برابر است با $ 24.47K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش X1XHLOL برابر است با 999.80M، و عرضه کل آن 999795429.3720114 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 24.47K است.