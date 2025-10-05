قیمت لحظه‌ ای X Trade AI امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت XTRADE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت XTRADE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای X Trade AI امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت XTRADE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت XTRADE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره XTRADE

اطلاعات قیمت XTRADE

وب‌سایت رسمی XTRADE

توکنومیکس XTRADE

پیش‌بینی قیمت XTRADE

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو X Trade AI

قیمت X Trade AI (XTRADE)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 XTRADE به USD:

--
----
0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای X Trade AI (XTRADE)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:56:47 (UTC+8)

اطلاعات قیمت X Trade AI (XTRADE) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00893922
$ 0.00893922$ 0.00893922

$ 0
$ 0$ 0

--

0.00%

+12.40%

+12.40%

قیمت لحظه‌ ای X Trade AI (XTRADE) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، XTRADE در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته XTRADE برابر با $ 0.00893922 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، XTRADE در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته 0.00% و در 7 روز گذشته +12.40% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار X Trade AI (XTRADE)

$ 10.27K
$ 10.27K$ 10.27K

--
----

$ 10.27K
$ 10.27K$ 10.27K

999.72M
999.72M 999.72M

999,720,234.282023
999,720,234.282023 999,720,234.282023

ارزش بازار فعلی X Trade AI برابر است با $ 10.27K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش XTRADE برابر است با 999.72M، و عرضه کل آن 999720234.282023 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.27K است.

تاریخچه قیمت X Trade AI (XTRADE) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت X Trade AI به USD به میزان $ 0.0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت X Trade AI به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت X Trade AI به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت X Trade AI به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0.00.00%
30 روز$ 0+8.90%
60 روز$ 0+8.65%
90 روز$ 0--

X Trade AIXTRADE چیست

"Boost your profit with X Trade AI" X Trade AI is the intelligent chatbot that filters signal from the chaos. From scanning meme trends to analyzing trading patterns, it delivers sharp insights instantly. No fluff, just fast, actionable info — so you’re never late to the next big move.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع X Trade AI (XTRADE)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت X Trade AI (USD)

ارزش X Trade AI (XTRADE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از X Trade AI (XTRADE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت X Trade AI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت X Trade AI را بررسی کنید!

XTRADE به ارزهای محلی

توکنومیکس X Trade AI (XTRADE)

درک، توکنومیکس X Trade AI (XTRADE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده XTRADE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره X Trade AI (XTRADE)

امروز X Trade AI (XTRADE) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای XTRADE به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی XTRADE نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی XTRADE نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار X Trade AI چقدر است؟
ارزش بازار XTRADE برابر است با $ 10.27K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش XTRADE چقدر است؟
عرضه در گردش XTRADE برابر است با 999.72M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت XTRADE چقدر بوده است؟
XTRADE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00893922 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت XTRADE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
XTRADE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات XTRADE چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای XTRADE برابر است با -- USD.
آیا XTRADE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد XTRADE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت XTRADE مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:56:47 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به X Trade AI (XTRADE)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-04 13:39:16داده های زنجیره ای
ورود خالص 233.5 میلیون دلاری به ETF اسپات اتریوم آمریکا در روز گذشته
10-04 11:26:38به روز رسانی های صنعت
انتشار USDC از 75 میلیارد فراتر می‌رود، سهم بازار به 24.9% می‌رسد
10-03 10:20:00به روز رسانی های صنعت
ارزش کل بازار کریپتو به بالای 4.2 تریلیون دلار بازگشت، با افزایش 2.3 درصدی در 24 ساعت
10-03 05:17:00به روز رسانی های صنعت
بیت کوین برای اولین بار از اواسط آگوست از مرز ۱۲۰,۰۰۰ دلار عبور کرد
10-01 14:11:00به روز رسانی های صنعت
دیروز، ETF های نقدی اتریوم در آمریکا شاهد ورود خالص 127.5 میلیون دلار بودند، در حالی که ETF های نقدی بیت کوین ورود خالص 430 میلیون دلار را ثبت کردند
09-30 18:14:00به روز رسانی های صنعت
نرخ‌های فاندینگ ریت فعلی در صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز اصلی نشان می‌دهد که بازار خنثی با تمایل اندکی به نزولی بودن است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.