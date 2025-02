X ProtocolPOT چیست

X Protocol is the first metaverse+ application portal programmed using RUST language with source-generated gameplay and land economy model. It also provides low-cost access to the Metaverse for DAPPs on heterogeneous chains, sharing X Protocol's users while making the X Protocol ecosystem more prosperous. X Protocol will strive to become the “Ready Player One”‘s World + STEAM platform in the blockchain space. Considering that Polka JS. wallet does not support mobile devices, X Protocol will be deployed on multiple public chains such as Polkadot, Solana, Polygon, Ethereum, BSC, etc. in order to serve more users.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!