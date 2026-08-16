قیمت امروز X Meme Dog

قیمت لحظه‌ ای X Meme Dog (KABOSU) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.20% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KABOSU به USD برابر با $ 0 برای هر KABOSU می‌ باشد.

توکن X Meme Dog در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 13,608.73 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 420,000.00T KABOSU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KABOSU در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KABOSU طی یک ساعت گذشته به میزان -0.24% و در هفت روز اخیر به میزان -0.90% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار X Meme Dog (KABOSU)

ارزش بازار $ 13.61K$ 13.61K $ 13.61K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 13.61K$ 13.61K $ 13.61K سرمایه در گردش 420,000.00T 420,000.00T 420,000.00T عرضه کل 4.2e+17 4.2e+17 4.2e+17

ارزش بازار فعلی X Meme Dog برابر است با $ 13.61K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش KABOSU برابر است با 420,000.00T، و عرضه کل آن 4.2e+17 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.61K است.