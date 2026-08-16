قیمت امروز Wrapped Zera

قیمت لحظه‌ ای Wrapped Zera (WZRA) در حال حاضر برابر با $ 0.03076664 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.86% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WZRA به USD برابر با $ 0.03076664 برای هر WZRA می‌ باشد.

توکن Wrapped Zera در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 108,294 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.52M WZRA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WZRA در بازه‌ ای بین $ 0.0307659 (حداقل) و $ 0.03134869 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.568298 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0307659 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WZRA طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -11.55% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 646.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Wrapped Zera (WZRA)

ارزش بازار $ 108.29K$ 108.29K $ 108.29K حجم (24 ساعته) $ 646.00$ 646.00 $ 646.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 108.29K$ 108.29K $ 108.29K سرمایه در گردش 3.52M 3.52M 3.52M عرضه کل 3,519,835.677244115 3,519,835.677244115 3,519,835.677244115

ارزش بازار فعلی Wrapped Zera برابر است با $ 108.29K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 646.00. عرضه در گردش WZRA برابر است با 3.52M، و عرضه کل آن 3519835.677244115 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 108.29K است.