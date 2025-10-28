Wrapped ZedxionWZEDX چیست

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Wrapped Zedxion (USD)

ارزش Wrapped Zedxion (WZEDX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Wrapped Zedxion (WZEDX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Wrapped Zedxion را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Wrapped Zedxion را بررسی کنید!

WZEDX به ارزهای محلی

توکنومیکس Wrapped Zedxion (WZEDX)

درک، توکنومیکس Wrapped Zedxion (WZEDX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WZEDX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Wrapped Zedxion (WZEDX) امروز Wrapped Zedxion (WZEDX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WZEDX به واحد USD برابر است با 0.490696 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WZEDX نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.490696 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WZEDX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Wrapped Zedxion چقدر است؟ ارزش بازار WZEDX برابر است با $ 29.89M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WZEDX چقدر است؟ عرضه در گردش WZEDX برابر است با 61.27M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WZEDX چقدر بوده است؟ WZEDX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.55216 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WZEDX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WZEDX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.223268 USD رسید. حجم معاملات WZEDX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WZEDX برابر است با -- USD . آیا WZEDX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WZEDX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WZEDX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Wrapped Zedxion (WZEDX)