Wrapped XOCWXOC چیست

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Wrapped XOC (USD)

ارزش Wrapped XOC (WXOC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Wrapped XOC (WXOC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Wrapped XOC را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Wrapped XOC را بررسی کنید!

WXOC به ارزهای محلی

توکنومیکس Wrapped XOC (WXOC)

درک، توکنومیکس Wrapped XOC (WXOC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WXOC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Wrapped XOC (WXOC) امروز Wrapped XOC (WXOC) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WXOC به واحد USD برابر است با 0.235971 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WXOC نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.235971 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WXOC نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Wrapped XOC چقدر است؟ ارزش بازار WXOC برابر است با $ 3.72M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WXOC چقدر است؟ عرضه در گردش WXOC برابر است با 15.75M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WXOC چقدر بوده است؟ WXOC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.258007 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WXOC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WXOC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.20779 USD رسید. حجم معاملات WXOC چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WXOC برابر است با -- USD . آیا WXOC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WXOC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WXOC مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Wrapped XOC (WXOC)