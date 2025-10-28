Wrapped Parasail Staked PEAQWSTPEAQ چیست

wstPEAQ is a wrapped version of stPEAQ (interest bearing token). When wrapping stPEAQ, one will obtain a corresponding amount of wstPEAQ. The amount of wstPEAQ obtained from the wrapping corresponds to the amount of underlying shares of stPEAQ. Although stPEAQ’s rebasing mechanism allows a constant change in balance to reflect rewards, most DeFi applications require a constant balance mechanism for tokens. Thus wstPEAQ allows a seamless integration into popular DeFi protocols in various ecosystems. wstPEAQ is a wrapped version of stPEAQ (interest bearing token). When wrapping stPEAQ, one will obtain a corresponding amount of wstPEAQ. The amount of wstPEAQ obtained from the wrapping corresponds to the amount of underlying shares of stPEAQ. Although stPEAQ’s rebasing mechanism allows a constant change in balance to reflect rewards, most DeFi applications require a constant balance mechanism for tokens. Thus wstPEAQ allows a seamless integration into popular DeFi protocols in various ecosystems.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Wrapped Parasail Staked PEAQ (USD)

ارزش Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Wrapped Parasail Staked PEAQ را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Wrapped Parasail Staked PEAQ را بررسی کنید!

WSTPEAQ به ارزهای محلی

توکنومیکس Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

درک، توکنومیکس Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WSTPEAQ بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) امروز Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WSTPEAQ به واحد USD برابر است با 0.083877 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WSTPEAQ نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.083877 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WSTPEAQ نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Wrapped Parasail Staked PEAQ چقدر است؟ ارزش بازار WSTPEAQ برابر است با $ 41.60K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WSTPEAQ چقدر است؟ عرضه در گردش WSTPEAQ برابر است با 495.97K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WSTPEAQ چقدر بوده است؟ WSTPEAQ به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.147635 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WSTPEAQ در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WSTPEAQ به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.071996 USD رسید. حجم معاملات WSTPEAQ چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WSTPEAQ برابر است با -- USD . آیا WSTPEAQ در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WSTPEAQ در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WSTPEAQ مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)