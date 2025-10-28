قیمت لحظه‌ ای Wrapped Parasail Staked PEAQ امروز برابر است با 0.083877 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت WSTPEAQ به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت WSTPEAQ را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Wrapped Parasail Staked PEAQ امروز برابر است با 0.083877 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت WSTPEAQ به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت WSTPEAQ را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Wrapped Parasail Staked PEAQ

قیمت Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 WSTPEAQ به USD:

$0.083877
-8.30%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:29:09 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.082229
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.091548
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.082229
$ 0.091548
$ 0.147635
$ 0.071996
--

-8.37%

+5.30%

+5.30%

قیمت لحظه‌ ای Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) برابر است با $0.083877. در 24 ساعت گذشته، WSTPEAQ در بازه قیمتی حداقل $ 0.082229 تا حداکثر $ 0.091548 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته WSTPEAQ برابر با $ 0.147635 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.071996 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، WSTPEAQ در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -8.37% و در 7 روز گذشته +5.30% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

$ 41.60K
--
----

$ 41.60K
495.97K
495.97K 495.97K

495,970.4828883543
495,970.4828883543 495,970.4828883543

ارزش بازار فعلی Wrapped Parasail Staked PEAQ برابر است با $ 41.60K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش WSTPEAQ برابر است با 495.97K، و عرضه کل آن 495970.4828883543 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 41.60K است.

تاریخچه قیمت Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Wrapped Parasail Staked PEAQ به USD به میزان $ -0.00767117363026836 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Wrapped Parasail Staked PEAQ به USD به میزان $ -0.0092075221 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Wrapped Parasail Staked PEAQ به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Wrapped Parasail Staked PEAQ به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00767117363026836-8.37%
30 روز$ -0.0092075221-10.97%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Wrapped Parasail Staked PEAQWSTPEAQ چیست

wstPEAQ is a wrapped version of stPEAQ (interest bearing token). When wrapping stPEAQ, one will obtain a corresponding amount of wstPEAQ. The amount of wstPEAQ obtained from the wrapping corresponds to the amount of underlying shares of stPEAQ.

Although stPEAQ’s rebasing mechanism allows a constant change in balance to reflect rewards, most DeFi applications require a constant balance mechanism for tokens. Thus wstPEAQ allows a seamless integration into popular DeFi protocols in various ecosystems.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Wrapped Parasail Staked PEAQ (USD)

ارزش Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Wrapped Parasail Staked PEAQ را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Wrapped Parasail Staked PEAQ را بررسی کنید!

WSTPEAQ به ارزهای محلی

توکنومیکس Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

درک، توکنومیکس Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WSTPEAQ بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

امروز Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای WSTPEAQ به واحد USD برابر است با 0.083877 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی WSTPEAQ نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی WSTPEAQ نسبت به USD برابر است با $ 0.083877. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Wrapped Parasail Staked PEAQ چقدر است؟
ارزش بازار WSTPEAQ برابر است با $ 41.60K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش WSTPEAQ چقدر است؟
عرضه در گردش WSTPEAQ برابر است با 495.97K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت WSTPEAQ چقدر بوده است؟
WSTPEAQ به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.147635 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت WSTPEAQ در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
WSTPEAQ به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.071996 USD رسید.
حجم معاملات WSTPEAQ چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WSTPEAQ برابر است با -- USD.
آیا WSTPEAQ در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد WSTPEAQ در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WSTPEAQ مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:29:09 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

