Wrapped NibiruWNIBI چیست

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Wrapped Nibiru (USD)

ارزش Wrapped Nibiru (WNIBI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Wrapped Nibiru (WNIBI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Wrapped Nibiru را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Wrapped Nibiru را بررسی کنید!

WNIBI به ارزهای محلی

توکنومیکس Wrapped Nibiru (WNIBI)

درک، توکنومیکس Wrapped Nibiru (WNIBI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WNIBI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Wrapped Nibiru (WNIBI) امروز Wrapped Nibiru (WNIBI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WNIBI به واحد USD برابر است با 0.01220053 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WNIBI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.01220053 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WNIBI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Wrapped Nibiru چقدر است؟ ارزش بازار WNIBI برابر است با $ 133.54K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WNIBI چقدر است؟ عرضه در گردش WNIBI برابر است با 10.95M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WNIBI چقدر بوده است؟ WNIBI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01247429 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WNIBI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WNIBI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00965263 USD رسید. حجم معاملات WNIBI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WNIBI برابر است با -- USD . آیا WNIBI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WNIBI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WNIBI مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Wrapped Nibiru (WNIBI)